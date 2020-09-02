東北角健行祕境 五百羅漢步道讓你身心靈放鬆

「仁者樂山、智者樂水」，到了東北角，不是只有水上活動，走一趟新北市福隆靈鷲山五百羅漢步道，除了沿途可近距離欣賞500尊姿態神情各異的羅漢石雕，更可遠眺太平洋、卯澳漁港風光，讓你仁智兼備，身心靈都放鬆，如果願意茹素，終點的靈鷲山無生道場素食餐，更可一飽肚腸。

依佛教經典，佛陀住世時有500名常隨弟子，後世稱為「五百羅漢」，靈鷲山五百羅漢步道全程約2公里，沿途安奉石像。羅漢像以青斗石所雕，錯落安座於道旁林間，演述著佛陀時代的行誼故事。

從荖蘭山半山腰的靈鷲山阿育王柱當起點，徒步往上，即可進入步道，沿途是枝葉扶疏的羊腸小徑，500尊羅漢林立山壁間，有怒目，有低眉，有微笑，有問天，仿若芸芸眾生百千樣貌；汗流浹背之際，偶在轉彎處，柳暗花明間，輕風伴你遠眺太平洋的壯濶和卯澳漁港等風光。要小心的是，東北角天氣易變，步道濕滑，小心別摔跤。

沿途還會經過2個佛教小名山，第一個是地藏道場，道場中央的「大願舍利塔」，造型仿自古印度佛陀初轉法輪聖地、鹿野苑的舍利塔而建，是最早的佛塔樣式，樣子像倒扣的缽，又像一個土堆。

依「地藏菩薩本願經」，地藏曾發大願「地獄不空、誓不成佛」，舍利塔前遙想「誓救眾生」的大慈悲心 ，驚覺自身之渺小。

另一個是普賢道場，以佛足石象徵大行普賢菩薩「坐而言，不如起而行」精神，佛足前的階梯共52階，希望行者在拾階而上、頂禮佛足的過程中，體悟「難行亦行」，縱使千山萬水獨行也不悔的精神。