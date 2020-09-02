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陶喆任友好天使 邀眾參加公益音樂會

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
知名音樂人陶喆(右)、藝人李明依(左)出席2日2020友好天使在身邊慈善音樂記者會。 圖／天使心家族社會福利基金會提供
知名音樂人陶喆(右)、藝人李明依(左)出席2日2020友好天使在身邊慈善音樂記者會。 圖／天使心家族社會福利基金會提供

知名音樂人陶喆身穿桃粉色公益短T恤配牛仔褲，一身休閒打扮出席2日2020友好天使在身邊慈善音樂記者會。陶喆表示，他邀請許多好友一起參加2020天使心家族音樂會，也不忘透露：「演唱會將有一位神秘嘉賓喔！」

在記者會上，陶喆分享7月25日他與妻子前往天使心龍潭喘息營的感受，陶喆表示，他跟妻子的哭點都很低，所以要踏進喘息營面對愛奇兒(身心障礙孩子)們時，心情非常忐忑，「結果我在那邊看到很多的希望、很多的微笑。」他感嘆，身為一位父親後，更能體會到喘息營對愛奇兒、愛奇兒的手足及父母，充滿重要的意義。

本次主持人、藝人李明依向陶喆提問，「聽說你當天帶去演奏的烏克麗麗直接送給小朋友了？」陶喆回答說，他的兒子沒有烏克麗麗了，「但是沒有關係，我們把烏克麗麗送給一位可愛的小朋友。」獲贈烏克麗麗的愛奇兒瑋瑋與媽媽一同登場，瑋瑋媽媽也遞上親筆寫的卡片向陶喆表示謝意。

被問及2020天使心家族音樂會有沒有神秘嘉賓，陶喆表示，他約了許多好友參加，希望他們可以透過這場音樂會，了解到許多愛奇兒家庭需要更多社會上的關注及理解。他透露，會有一位神秘嘉賓。李明依笑說：「不要演場會前一天說神秘嘉賓是我。」陶喆則回，好主意！讓李明依慌亂地連喊，「不、不、不！」令現場觀眾莞爾。

2020天使心家族音樂會將於11月27日晚上7點半在國父紀念館開唱，9月2日起開放在年代售票購票，而門票全數所得及勸募收入，將全數支持天使心家族社會福利基金會服務計畫使用。

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