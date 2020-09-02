快訊

【私中褪光環／下】高中免學費排富 家長：家戶年收148萬哪有富？

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GMP藥廠品質恐疑慮 食藥署要求七款藥回收

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
食藥署七月初針對GMP（藥品優良製造作業規範）藥廠例行查廠時發現，八款藥品品質恐有疑慮，業者須於兩個月內完成回收。圖／報系資料照
食藥署七月初針對GMP（藥品優良製造作業規範）藥廠例行查廠時發現，八款藥品品質恐有疑慮，業者須於兩個月內完成回收。圖／報系資料照

衛福部食藥署今公告多款藥品下架回收，包括暈車、肌肉發炎、胃潰瘍用藥，其中，世達藥廠即佔七款。食藥署品質監督管理組組長遲慧蘭表示，因七月初針對GMP（藥品優良製造作業規範）藥廠例行查廠時發現，藥廠製程紀錄不完善，品質恐有疑慮，業者須於兩個月內完成回收。

食藥署今天公告八款藥品回收，包括十全實業的一款藥品、世達藥廠本身的六款藥品以及其替華興化學製藥廠代工的一款藥品。

世達藥廠回收品項包括力維舒錠40公絲（批號01019）、服汝康錠（批號03057、04057）、胃舒錠400公絲（批號01097）、顧暈錠（批號01077、01128）、「世達」蒙治爽錠2毫克（批號01057）、「世達」蒙治爽錠4毫克（批號03098）；世達替華興製造的「華興」必治咳錠25毫克（批號01118）；十全實業的潰之癒腸溶膜衣錠20毫克（批號96081、96082、00991、01950、01952）。

這些藥品適應症遍及治療暈車、肌肉發炎、胃潰瘍、驅腸蟲、風濕關節炎等，但遲慧蘭說，回收及使用量暫無法估計，但這些皆為處方用藥，民眾無法隨意於社區藥局購買。

遲慧蘭表示，要求業者於兩個月內回收，若屆時未回收完全或不確實，將依藥事法處以新台幣20萬至500萬元。

食藥署 關節炎 衛福部

延伸閱讀

美牛評估報告抄很大？ 陳時中：可能狀況沒有改變

「深綠色蔬菜」傷腎？ 食藥署點出影響高血鉀、腎結石的真正原因

GMP藥廠爆品質疑慮 食藥署令7款藥即起回收

阿中點名示範 迪化商圈：我們標示做得不錯

相關新聞

GMP藥廠品質恐疑慮 食藥署要求七款藥回收

衛福部食藥署今公告多款藥品下架回收，包括暈車、肌肉發炎、胃潰瘍用藥，其中，世達藥廠即佔七款。食藥署品質監督管理組組長遲慧...

地牛翻身！ 台東今下午4時44分發生芮氏4.6地震

台東縣今天下午4時44分發生芮氏規模4.6地震。根據中央氣象局觀測，地震位置發生在台東縣政府東方 5.5 公里 ，也就是...

台東1女童耳朵喊痛 醫師夾出1隻蜱蟲

「阿嬷，我的耳朵很痛！」台東一名4歲女童日前在家抱狗後，耳朵就出現疼痛，哭得求助阿嬤，阿嬤帶著孫女看耳鼻喉科，才發現耳朵...

遭水泥預拌斬過 婦人12次手術保住右大腿

62歲王女士年初騎機車時，不幸與水泥預拌車發生擦撞，連人帶車捲進車底，被緊急送往台北慈濟醫院就醫，急診醫師穩固生命徵象後...

醫材為何分類管理極端值？健保署這樣說明立委秒懂

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後也將...

擤鼻涕太用力耳朵悶痛恐罹中耳炎 醫：一次擤一邊

衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天表示，擤鼻涕太用力、潛水太快耳朵悶悶又痛，小心罹患中耳炎。他建議，擤鼻涕時不需太...

陶喆任友好天使 邀眾參加公益音樂會

知名音樂人陶喆身穿桃粉色公益短T恤配牛仔褲，一身休閒打扮出席2日2020友好天使在身邊慈善音樂記者會。陶喆表示，他邀請許多好友一起參加2020天使心家族音樂會，也不忘透露：「演唱會將有一位神秘嘉賓喔！」

台東4.6地震 尚無災情傳出

台東今天下午4點44分發生芮氏規模4.6有感地震，震央位於台東縣政府西東方5.5公里近海處，地震深度34.5公里，最大震...

無印良品加速擴增食品業務！挽救獲利衰退的大絕招 你買單嗎？

近年的無印良品開始出現獲利衰退，從最近公佈的年報發現，無印良品營業額雖然屢創新高，但營業利益率卻從2018年的高峰12%，一路下滑到2020年的8.3%。為此無印良品做出大膽改變，希望藉由導入生鮮超市使顧客每天踏入店裡，而在購買生鮮的同時順便再購買寢具、衣料、雜貨等產品。

2020「不貧窮藝術節」高雄開演 青年奮力串聯城市藝術

藝起文化基金會以「城市藝術串聯」為概念，連續舉辦六屆「不貧窮藝術節」，除了與香港的三木劇作合作，曾前進北京、恆春等地，並...

首屆銀響力新聞獎徵件起跑 陳時中加持

國內第一個以「高齡」為主題的新聞獎誕生！由弘道老人福利基金會、師範大學攜手舉辦首屆銀響力新聞獎起跑，共有四大類28個獎；...

老了就沒用？網友熱議十大高齡新聞 看見世代隔閡感

國發會上月18日公布最新人口推估報告，不僅今年總人口已開始呈現負成長，預估2025年台灣將邁入超高齡社會，平均每5人中就有1人是超過65歲的長者。迎接高齡化社會來臨，除了政府推動長照政策及措施，打造友善老人的社會氛圍也是一大課題，人老了也能活得有自信與尊嚴。

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

江湖在走口罩要有！中衛防疫紀念包9月3日開賣

大樂透頭獎1注獨得近1.3億元 獎落台中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。