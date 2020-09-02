GMP藥廠品質恐疑慮 食藥署要求七款藥回收

衛福部食藥署今公告多款藥品下架回收，包括暈車、肌肉發炎、胃潰瘍用藥，其中，世達藥廠即佔七款。食藥署品質監督管理組組長遲慧蘭表示，因七月初針對GMP（藥品優良製造作業規範）藥廠例行查廠時發現，藥廠製程紀錄不完善，品質恐有疑慮，業者須於兩個月內完成回收。

食藥署今天公告八款藥品回收，包括十全實業的一款藥品、世達藥廠本身的六款藥品以及其替華興化學製藥廠代工的一款藥品。

世達藥廠回收品項包括力維舒錠40公絲（批號01019）、服汝康錠（批號03057、04057）、胃舒錠400公絲（批號01097）、顧暈錠（批號01077、01128）、「世達」蒙治爽錠2毫克（批號01057）、「世達」蒙治爽錠4毫克（批號03098）；世達替華興製造的「華興」必治咳錠25毫克（批號01118）；十全實業的潰之癒腸溶膜衣錠20毫克（批號96081、96082、00991、01950、01952）。

這些藥品適應症遍及治療暈車、肌肉發炎、胃潰瘍、驅腸蟲、風濕關節炎等，但遲慧蘭說，回收及使用量暫無法估計，但這些皆為處方用藥，民眾無法隨意於社區藥局購買。

遲慧蘭表示，要求業者於兩個月內回收，若屆時未回收完全或不確實，將依藥事法處以新台幣20萬至500萬元。