快訊

從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

查驗美豬如何達十倍量能 高市副市長羅達生指靠科技

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁稱要加大十倍量能查驗美豬美牛，副市長羅達生指會導入科技思考落實查驗工作。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁稱要加大十倍量能查驗美豬美牛，副市長羅達生指會導入科技思考落實查驗工作。記者王昭月／攝影

蔡英文總統日前宣示明年元月起開放美牛、美豬高雄市長陳其邁力挺中央政策，更不只一次對外表示，高雄市會嚴格要求落實產地標示及相關稽查提高到十倍量能，不過稽查人力是否足以負荷，也被質疑，高雄市副市長羅達生今午帶隊到大型賣場宣禦生鮮豬肉產地標示時說，查驗工作對第一線的工作人員是負擔非常重，但市府會導入科技思考，加大查驗量能。

羅達生今午率高市府衛生局長黃志中、農業局代理局長王正一及主任消保官殷茂乾等人到高雄家樂福鼎山店，宣導「賣場生鮮豬肉產地標示」，他表示，明年元月一號政府會開放美國豬肉進口，高市府重視

民生事項，特別視察賣場生鮮肉品分區、分國展售情形，也提供由市政府自製的一個「國產豬肉」標示圖卡，供民眾清楚辨識。藉此示範點的建立，逐步推廣到各大賣場，建立豬肉分區販售，明確標示產地來源模式，讓市民採買豬肉時能夠安心。

至於未來香腸水餃等加工品，該如何標示？羅達生說，市府會對各販售點及民眾可消費到各種豬內的接觸點進行盤點，再偕同業者共同研擬出最佳、最可靠的標示方法。

針對蔡政府開放美豬美牛決策，高雄市長陳其邁不只一次表示，高市會加大到十倍的查驗量能，但地方稽查人力有限，將如何落實？羅達生說，查驗工作對第一線的工作人員負擔非常重，因此會思考使用一些科技方法，或導入科技制度。重點是，查驗工作一定要落實，且要加大查驗量能。

他並說，事實上高政府從去年元月一號到今年的七月份，就萊克多巴胺廿一種乙型受體的肉品查核超過三百多件。針對牛肉產地標示，也查驗超過三千六百多件，都是符合規定。

高雄市副市長羅達生率局處官員到家樂福賣場宣示生鮮肉品標示。記者王昭月／攝影
高雄市副市長羅達生率局處官員到家樂福賣場宣示生鮮肉品標示。記者王昭月／攝影
高雄市政府提供自製的標示圖卡給賣場，供民眾更容易清楚辨識。記者王昭月／攝影
高雄市政府提供自製的標示圖卡給賣場，供民眾更容易清楚辨識。記者王昭月／攝影

高雄市 美豬

延伸閱讀

尋回失蹤少女 陳其邁派高雄警方北上查辦

藍推瘦肉精零檢出 陳其邁：中央地方法令須一致

批綠開放美豬、沒收公投 羅智強要求陳其邁兌現承諾

拜會議長曾麗燕 陳其邁允諾市府會比過去做更好

相關新聞

地牛翻身！ 台東今下午4時44分發生芮氏4.6地震

台東縣今天下午4時44分發生芮氏規模4.6地震。根據中央氣象局觀測，地震位置發生在台東縣政府東方 5.5 公里 ，也就是...

台東1女童耳朵喊痛 醫師夾出1隻蜱蟲

「阿嬷，我的耳朵很痛！」台東一名4歲女童日前在家抱狗後，耳朵就出現疼痛，哭得求助阿嬤，阿嬤帶著孫女看耳鼻喉科，才發現耳朵...

遭水泥預拌斬過 婦人12次手術保住右大腿

62歲王女士年初騎機車時，不幸與水泥預拌車發生擦撞，連人帶車捲進車底，被緊急送往台北慈濟醫院就醫，急診醫師穩固生命徵象後...

醫材為何分類管理極端值？健保署這樣說明立委秒懂

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後也將...

GMP藥廠爆品質疑慮 食藥署令7款藥即起回收

食藥署日前稽查國內GMP藥廠發現，世達藥廠製程異常卻未立案調查即重製，藥品品質恐有疑慮，7款藥即起下架回收，適應症遍及暈...

擤鼻涕太用力耳朵悶痛恐罹中耳炎 醫：一次擤一邊

衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天表示，擤鼻涕太用力、潛水太快耳朵悶悶又痛，小心罹患中耳炎。他建議，擤鼻涕時不需太...

查驗美豬如何達十倍量能 高市副市長羅達生指靠科技

蔡英文總統日前宣示明年元月起開放美牛、美豬，高雄市長陳其邁力挺中央政策，更不只一次對外表示，高雄市會嚴格要求落實產地標示...

台東4.6地震 尚無災情傳出

台東今天下午4點44分發生芮氏規模4.6有感地震，震央位於台東縣政府西東方5.5公里近海處，地震深度34.5公里，最大震...

無印良品加速擴增食品業務！挽救獲利衰退的大絕招 你買單嗎？

近年的無印良品開始出現獲利衰退，從最近公佈的年報發現，無印良品營業額雖然屢創新高，但營業利益率卻從2018年的高峰12%，一路下滑到2020年的8.3%。為此無印良品做出大膽改變，希望藉由導入生鮮超市使顧客每天踏入店裡，而在購買生鮮的同時順便再購買寢具、衣料、雜貨等產品。

2020「不貧窮藝術節」高雄開演 青年奮力串聯城市藝術

藝起文化基金會以「城市藝術串聯」為概念，連續舉辦六屆「不貧窮藝術節」，除了與香港的三木劇作合作，曾前進北京、恆春等地，並...

首屆銀響力新聞獎徵件起跑 陳時中加持

國內第一個以「高齡」為主題的新聞獎誕生！由弘道老人福利基金會、師範大學攜手舉辦首屆銀響力新聞獎起跑，共有四大類28個獎；...

老了就沒用？網友熱議十大高齡新聞 看見世代隔閡感

國發會上月18日公布最新人口推估報告，不僅今年總人口已開始呈現負成長，預估2025年台灣將邁入超高齡社會，平均每5人中就有1人是超過65歲的長者。迎接高齡化社會來臨，除了政府推動長照政策及措施，打造友善老人的社會氛圍也是一大課題，人老了也能活得有自信與尊嚴。

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

大樂透頭獎1注獨得近1.3億元 獎落台中

江湖在走口罩要有！中衛防疫紀念包9月3日開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。