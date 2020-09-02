查驗美豬如何達十倍量能 高市副市長羅達生指靠科技
蔡英文總統日前宣示明年元月起開放美牛、美豬，高雄市長陳其邁力挺中央政策，更不只一次對外表示，高雄市會嚴格要求落實產地標示及相關稽查提高到十倍量能，不過稽查人力是否足以負荷，也被質疑，高雄市副市長羅達生今午帶隊到大型賣場宣禦生鮮豬肉產地標示時說，查驗工作對第一線的工作人員是負擔非常重，但市府會導入科技思考，加大查驗量能。
羅達生今午率高市府衛生局長黃志中、農業局代理局長王正一及主任消保官殷茂乾等人到高雄家樂福鼎山店，宣導「賣場生鮮豬肉產地標示」，他表示，明年元月一號政府會開放美國豬肉進口，高市府重視
民生事項，特別視察賣場生鮮肉品分區、分國展售情形，也提供由市政府自製的一個「國產豬肉」標示圖卡，供民眾清楚辨識。藉此示範點的建立，逐步推廣到各大賣場，建立豬肉分區販售，明確標示產地來源模式，讓市民採買豬肉時能夠安心。
至於未來香腸水餃等加工品，該如何標示？羅達生說，市府會對各販售點及民眾可消費到各種豬內的接觸點進行盤點，再偕同業者共同研擬出最佳、最可靠的標示方法。
針對蔡政府開放美豬美牛決策，高雄市長陳其邁不只一次表示，高市會加大到十倍的查驗量能，但地方稽查人力有限，將如何落實？羅達生說，查驗工作對第一線的工作人員負擔非常重，因此會思考使用一些科技方法，或導入科技制度。重點是，查驗工作一定要落實，且要加大查驗量能。
他並說，事實上高政府從去年元月一號到今年的七月份，就萊克多巴胺廿一種乙型受體的肉品查核超過三百多件。針對牛肉產地標示，也查驗超過三千六百多件，都是符合規定。
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