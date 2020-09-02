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擤鼻涕太用力耳朵悶痛恐罹中耳炎 醫：一次擤一邊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
擤鼻涕太用力、潛水耳朵悶痛罹中耳炎，醫：一次擤一邊。圖／部立基隆醫院提供
擤鼻涕太用力、潛水耳朵悶痛罹中耳炎，醫：一次擤一邊。圖／部立基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天表示，擤鼻涕太用力、潛水太快耳朵悶悶又痛，小心罹患中耳炎。他建議，擤鼻涕時不需太過出力，一次擤一邊就好，先壓住一側鼻孔，擤完後再換另一側。潛水時下潛速度也不能過快，可以分段下潛。

小梓（化名）不久前和友人至墾丁潛水，一開始只覺得耳朵悶悶脹脹、有點痛，好不容易上岸了卻發現好像聽不太到朋友在說什麼，像隔了層膜，而且耳朵變得更加疼痛，走起路來還有一種泡在水裡的感覺。不想壞了大夥出遊的興致，小梓一直忍到旅程結束才就醫，經醫師詳細檢查後發現是罹患了急性中耳炎。

衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天開記者會指出，人體耳部是由外耳、中耳及內耳三個結構組成，其中中耳具有耳咽管構造，是連接中耳腔與鼻咽的通道。中耳炎的發生常常是因為耳咽管發生異常或耳膜破裂而導致，例如擤鼻涕太過用力、體內外壓力驟變、掏耳朵時挖太深或是耳咽管有先天性缺陷。

邱柏翰說，小梓的狀況是因為下潛速度過快、水壓變化太大，導致耳壓無法平衡而造成對中耳的傷害，類似的情況也容易發生在民眾搭乘飛機起飛和降落的時候。

邱柏翰建議，民眾平日只需留意幾個小動作，就能有效預防中耳炎的發生，首先是擤鼻涕時不需太過出力，一次擤一邊就好。先壓住一側鼻孔，擤完後再換另一側；另外擤的時候，可以稍微低頭並將嘴巴微微張開，降低鼻涕經耳咽管逆流的風險。

其次，盡量避免自行掏挖耳朵：其實耳朵有自行排出耳垢的機制，過度掏挖反而會造成耳膜之損傷；如真的需要時，以棉花棒至多深入耳朵約1cm，再輕輕地由內向外將耳垢帶出即可。

至於在搭乘飛機或潛水前，可先至耳鼻喉科門診諮詢，由醫師透過理學檢查判斷是否需要使用藥物進行預防，活動時也可搭配咀嚼、吞嚥、打哈欠或分段下潛等動作，效果更佳。

邱柏翰提醒，民眾若發生耳朵疼痛、莫名發癢、有積液流出，或有暈眩、頭痛、發燒、聽力障礙等症狀，即應盡速就醫檢查，避免耽誤治療時機。不然除了可能造成聽力的損傷外，更容易引起其他嚴重之併發症，如腦膜炎、顏面神經麻痺，民眾切莫掉以輕心。

擤鼻涕太用力、潛水耳朵悶痛罹中耳炎，醫：一次擤一邊。圖／部立基隆醫院提供
擤鼻涕太用力、潛水耳朵悶痛罹中耳炎，醫：一次擤一邊。圖／部立基隆醫院提供

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