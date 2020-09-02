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台東1女童耳朵喊痛 醫師夾出1隻蜱蟲
「阿嬷，我的耳朵很痛！」台東一名4歲女童日前在家抱狗後，耳朵就出現疼痛，哭得求助阿嬤，阿嬤帶著孫女看耳鼻喉科，才發現耳朵內藏了一隻豆子大小的蜱蟲，醫師提醒家中有養狗，應注意蜱蟲亂竄。
台東耳鼻喉科醫生余文儀今天表示，用內視鏡檢查女童耳朵，找到一隻豆子大小的黑色物體，用夾子費了3分鐘抓出後，發現是蜱蟲，難怪女童耳朵會疼痛。
女童阿嬤向醫師說，孫女在家抱狗狗後，就開始喊耳朵痛，她拿燈照看到黑色的東西在動，怎麼掏都掏不出來，孫女痛到哇哇大哭，才趕緊到診所求診。
余文儀說，蜱蟲雙腳帶爪刺，在爬行時碰到耳壁必定會刺癢，感覺會很不舒服，如果不馬上就診處理，嚴重一點會傷害到耳膜。呼籲家中養狗要保持狗狗清潔，注意家中環境是否蜱蟲亂竄。
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