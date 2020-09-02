GMP藥廠爆品質疑慮 食藥署令7款藥即起回收

國發會上月18日公布最新人口推估報告，不僅今年總人口已開始呈現負成長，預估2025年台灣將邁入超高齡社會，平均每5人中就有1人是超過65歲的長者。迎接高齡化社會來臨，除了政府推動長照政策及措施，打造友善老人的社會氛圍也是一大課題，人老了也能活得有自信與尊嚴。

2020-09-02 15:40