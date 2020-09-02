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孩童胸痛 提防是心包膜炎所致

中央社 / 台南2日電

10歲陳姓男童近來胸痛，呼吸也有點喘，躺下時胸口更是痛得厲害，就診被發現心臟肥大，進一步檢查確診是心包膜炎，接受緊急積液抽吸手術，2週後康復出院。

成大醫院小兒部醫師朱映慈今天指出，這名男童因胸痛就診，被發現心跳偏快，胸部X光檢查有心臟肥大現象，心電圖檢查有低電位異常。男童再接受抽血與心臟超音波檢查，發現血中心臟酵素上升及中量心包膜積水，確診是心包膜炎。

朱映慈表示，兒童胸痛常見於小兒科門診與急診，統計顯示，每1000名門診與急診求診的孩童，就有6名是胸痛就醫。

兒童胸痛可能原因相當多，一半是不明原因的良性胸痛，3成是肌肉或骨骼軟骨發炎造成，因呼吸道疾病如氣喘、肺炎、氣胸約1成，腸胃道疾病如胃食道逆流、胃潰瘍、食道炎等不到1成。在青少年族群中，也可見因焦慮或緊張造成過度換氣症候群引起的胸痛。

另外，兒童心因性胸痛相當少見也很危險，這是心臟疾病造成的胸痛，嚴重者可能致命。兒童心因性胸痛可能病因，包括心律不整、瓣膜性疾病（二尖瓣脫垂、主動脈狹窄）、心肌病變、心臟發炎性疾病（心肌炎、心包膜炎）、冠狀動脈疾病造成的缺血性心臟病等。

心因性胸痛雖占兒童胸痛不到5%，但臨床上還是要注意表徵或危險因子，尤其是和運動相關的胸痛、合併心悸的胸痛、合併暈厥的胸痛、曾接受過心臟手術、及家人有心律不整、猝死家族史或遺傳性疾病，得視情況進一步檢查。

手術 成大醫院

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