遭水泥預拌斬過 婦人12次手術保住右大腿

62歲王女士年初騎機車時，不幸與水泥預拌車發生擦撞，連人帶車捲進車底，被緊急送往台北慈濟醫院就醫，急診醫師穩固生命徵象後會診整形外科。整形外科醫師李京軒表示，由於王女士除骨盆骨折外，更有右側會陰部至右腳的大範圍嚴重撕脫傷，大腿骨外露，皮開肉綻，面臨截肢風險。透過抗生素治療、12次清創及植皮手術，三個月後王女士順利出院，復健養傷，且在半年後，恢復正常行走能力。

撕脫傷（degloving injury）是指人體受到外力的劇烈摩擦，造成上層皮膚與脂肪層、骨骼脫離，多是工傷或交通事故等意外導致，另因老年或嬰幼兒皮膚較脆弱，撕脫傷的發生率也較高。

李京軒說明，皮膚的血液供應可不同角度通過肌肉、筋膜、皮下脂肪，最後注入到表皮，然而，當撕脫傷造成血流行徑被阻斷，使皮膚缺乏血液時，便會導致組織壞死，極可能面臨截肢。

李京軒表示，治療皮膚撕脫傷首要原則為保留皮瓣及保持周邊組織健康，盡可能減少任何感染風險與併發症。通常醫師會觀察傷口的血液循環狀況，以利抗生素能透過血液循環做到良好的感染控制；當創面逐漸長出鮮紅色顆粒狀的肉芽組織時，代表感染控制得當，這時便可進行下一階段的重建。

以王女士為例，因傷口橫跨會陰部到整個大腿前側，創面大加上年紀體力受限，會先從感染較嚴重的部位處理，如會陰部、大腿內側及後側等人體易藏汙納垢之處，再觀察傷口有無感染或壞死徵狀，增加清創次數。