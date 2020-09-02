醫材為何分類管理極端值？健保署這樣說明立委秒懂

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。此舉遭部分網紅醫師批評是突襲施政、過程黑箱、手法粗暴、醫學會未與醫師溝通，引發立委關切。健保署向立委說明時以蘋果為例，結果「委員助理說他完全懂了。」

健保署昨回覆立委關切時表示，健保署不是訂上限，是改以「功能分類之醫院收費價格極端值」進行管理。管理的方式，以蘋果（醫材品項）為例，有進口輸入、國內種植（進口或國產醫材），分為有不同品種（不同功能或材質的醫材），有甜點、硬度、口感等特色（醫材的附加價值，非主要元素）。

當進入水果市場時，五爪蘋果、富士蘋果、青龍蘋果（功能分類）有不同的市場價格，五爪蘋果不會以富士或青龍蘋果價格來賣，消費者也不會以富士、青龍蘋果的價格來買。價格落差應該在一定的範圍，超過不合理，消費者也會質疑或要求賣便宜一點（修正或降價價格）。

健保署說，一般人平常沒事逛市場會對蘋果品種有認知、對價錢有概念。但是沒生病的人不會逛醫材市場，生病時也沒有力氣逛，給他資訊和價格（例如比價網），病人也沒力氣了解、沒時間慢慢懂。所以政府站在管理角度，用功能類別的極端值管理，與學會合作，協助醫院合理採購，確保病人生病時選用醫材，是政府的責任。

至於醫材的功能分類，健保署強調，分類方式是基於高度專業共識，參考食品藥物管理署核准仿單及臨床醫師使用進行討論而訂，非健保署自訂。另外，極端值的金額與實際交易價格有一段距離，應非直接影響醫院採購。