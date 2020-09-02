快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫材為何分類管理極端值？健保署這樣說明立委秒懂

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署日前宣布9月會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架之功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。圖／本報資料照
健保署日前宣布9月會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架之功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。圖／本報資料照

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。此舉遭部分網紅醫師批評是突襲施政、過程黑箱、手法粗暴、醫學會未與醫師溝通，引發立委關切。健保署向立委說明時以蘋果為例，結果「委員助理說他完全懂了。」

健保署昨回覆立委關切時表示，健保署不是訂上限，是改以「功能分類之醫院收費價格極端值」進行管理。管理的方式，以蘋果（醫材品項）為例，有進口輸入、國內種植（進口或國產醫材），分為有不同品種（不同功能或材質的醫材），有甜點、硬度、口感等特色（醫材的附加價值，非主要元素）。

當進入水果市場時，五爪蘋果、富士蘋果、青龍蘋果（功能分類）有不同的市場價格，五爪蘋果不會以富士或青龍蘋果價格來賣，消費者也不會以富士、青龍蘋果的價格來買。價格落差應該在一定的範圍，超過不合理，消費者也會質疑或要求賣便宜一點（修正或降價價格）。

健保署說，一般人平常沒事逛市場會對蘋果品種有認知、對價錢有概念。但是沒生病的人不會逛醫材市場，生病時也沒有力氣逛，給他資訊和價格（例如比價網），病人也沒力氣了解、沒時間慢慢懂。所以政府站在管理角度，用功能類別的極端值管理，與學會合作，協助醫院合理採購，確保病人生病時選用醫材，是政府的責任。

至於醫材的功能分類，健保署強調，分類方式是基於高度專業共識，參考食品藥物管理署核准仿單及臨床醫師使用進行討論而訂，非健保署自訂。另外，極端值的金額與實際交易價格有一段距離，應非直接影響醫院採購。

醫材 健保 醫師

延伸閱讀

健保署醫材新制上路 急診醫：「專制」系統不可能逆鱗

老果粉震驚！蘋果打算刪除「@mac.com」郵件地址

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

醫材新制爭議 挺綠美女醫吳欣岱火大轟：把醫師當笨蛋

相關新聞

遭水泥預拌斬過 婦人12次手術保住右大腿

62歲王女士年初騎機車時，不幸與水泥預拌車發生擦撞，連人帶車捲進車底，被緊急送往台北慈濟醫院就醫，急診醫師穩固生命徵象後...

醫材為何分類管理極端值？健保署這樣說明立委秒懂

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後也將...

老了就沒用？網友熱議十大高齡新聞 看見世代隔閡感

國發會上月18日公布最新人口推估報告，不僅今年總人口已開始呈現負成長，預估2025年台灣將邁入超高齡社會，平均每5人中就有1人是超過65歲的長者。迎接高齡化社會來臨，除了政府推動長照政策及措施，打造友善老人的社會氛圍也是一大課題，人老了也能活得有自信與尊嚴。

「月餅要等到中秋才能吃？」她問真的嗎？網：肉粽攤表示...

10月1(四)日就是中秋節了，相信很多人都已經在安排四天連假出遊行程。中秋時節除了出去玩，烤肉、吃月餅、賞月也是缺一不可。各家業者也紛紛推出各種口味的月餅禮盒，期待中秋商機。有位人在美國的女網友近日收到月餅禮盒，卻被親友告誡不能吃，理由是「月餅要等中秋才能吃」，讓她非常傻眼。

雨彈來襲！ 高屏、台南等5縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局表示，今天日宜蘭、高雄、屏東地區及嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊...

68歲女醫師洗腎仍笑顏看診 院長感動：醫院最美麗畫面

為不讓屏東恆春半島孕婦和家屬受舟車勞之苦，縣衛生局前年2月指定恆春基督教醫院為婦幼專責醫院，有3名婦產科醫師駐診，接生率...

零食天天吃 13歲男童體胖出脂肪肝

別再說小時候胖不是胖了。13歲的阿德（化名）原本體重就偏重，過去1年多來因升學壓力又遇上疫情，大多待在室內，加上三不五時...

陳時中戴圓框眼鏡、著風衣登時尚雜誌！大談心中最大的恐懼

我是個比較傳統的男人，個性剛強堅硬，很多時候要提醒自己，失敗了、犯錯後，最重要是知錯能改，但是其實很難真的服輸。

全台14縣市高溫特報 花東、台北、金門恐飆破38度

受到西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣、台東縣、台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。金門縣...

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

一名2個月大垂直性感染C型肝炎女嬰因感冒，最近到苗栗縣頭份市吳金垣小兒科診所求診，透過分級醫療雁行計畫，轉介到合作醫院為...

交通部推預約式通用小黃App 首波送8千趟、50元優惠券

為了讓行動不便者的交通更方便，交通部運輸研究所推出「愛接送」預約式通用計程車服務，率先和台北、新北、桃園、台中等四縣市合...

高雄長庚開發零出血APP 血友病患能一手掌握病況

高雄一名在百貨業工作的王先生，8個月大時因流血不止確認罹患血友病，三天兩頭到醫院掛急診，30多年來靠注射凝血因子控制，打...

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

台灣人才外流多可怕？ 網友：一直習慣用台積電看天下很好笑

憑發票打8折！王品「町食」開幕 17種定食＋飲料無限暢飲

大樂透頭獎1注獨得近1.3億元 獎落台中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。