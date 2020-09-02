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68歲女醫師洗腎仍笑顏看診 院長感動：醫院最美麗畫面

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春基督教醫院68歲的婦產科醫師陳明珠腎功能退化，公費醫師上月底到期回台北，她得知剩1名醫師人力吃緊，自願在洗腎空檔排班看診，院長陳志成看了感動又心疼，形容這是醫院最美麗的畫面。圖／陳志成提供
屏東恆春基督教醫院68歲的婦產科醫師陳明珠腎功能退化，公費醫師上月底到期回台北，她得知剩1名醫師人力吃緊，自願在洗腎空檔排班看診，院長陳志成看了感動又心疼，形容這是醫院最美麗的畫面。圖／陳志成提供

為不讓屏東恆春半島孕婦和家屬受舟車勞之苦，縣衛生局前年2月指定恆春基督教醫院為婦幼專責醫院，有3名婦產科醫師駐診，接生率逐年成長，但最近68歲的醫師陳明珠腎功能退化，公費醫師上月底到期回台北，陳明珠得知剩1名醫師門診、急診兩頭跑，自願在洗腎空檔排班看診，讓院長陳志成感動又心疼，透過臉書招喚熱心的婦產科醫師南下解困。

恆春半島每年約有400名新生兒，在地3家地區醫院，恆春基督教醫院和部立恆春旅遊醫院過去都有接生，但旅遊醫院一度停了20年，直到4年前才恢復，但在地生產率未見提升，衛生局前年2月指定恆基為婦幼專責醫院，有3名婦產科、6名兒科、1名麻醉醫師和專業護理師，還有設備完善的手術房、休養房和月子房，前生接生25人，去年增至57人，今年目標百人。

「計畫趕不上變化！」恆基院長陳志成說，3名婦產科醫師中，單獨扛起恆春半島產科值班的重任的公費醫師服務期滿，因生涯規畫，上月底回台北進修，本要來支援的醫學中心臨時說不行，因預定要來的醫師離職了；在恆基服務近20年的陳明珠醫師，最近抽血發現腎功能損壞，每周要洗腎3天，但不忍1名醫師要門診和急診，自告奮勇說可恢復看診和值班，讓他心疼又感動，「醫師鞠躬盡粹，是醫院最美麗感人的畫面」，還好嘉義基督教醫師的老同事南下友情支援，讓假日值班不致開天窗。

國家衛生研究院上月底在高雄醫學大學舉辦周產期照護網路研討會，探討台灣周產期（懷孕過程和產後母親與嬰兒照顧）照護的困境，陳志成也受邀主講，他利用這個機會提到「有3個台北市大的恆春半島，現在只有1位婦產科醫師，呼籲婦產科醫師來幫助守護恆春半島的周產期安全」，也在臉書以「請問：願意來恆春接生的婦產科醫師，您在哪裡？」為題，招喚婦產科醫師南下解困。

縣府衛生局說，縣府協助向中央爭取「醫中計畫」醫學中心支援偏鄉地區醫師人力補助經費，去年恆基有5名醫師名額，建議安排2名婦產科醫師，人力不致吃緊。

醫師 婦產科 恆春

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