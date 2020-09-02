快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

零食天天吃 13歲男童體胖出脂肪肝

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，孩童若有肥胖問題，甚至已引起脂肪肝或相關代謝疾病時，應儘早就醫尋求改善，以降低未來肝癌、換肝的風險。圖／書田診所提供
書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，孩童若有肥胖問題，甚至已引起脂肪肝或相關代謝疾病時，應儘早就醫尋求改善，以降低未來肝癌、換肝的風險。圖／書田診所提供

別再說小時候胖不是胖了。13歲的阿德（化名）原本體重就偏重，過去1年多來因升學壓力又遇上疫情，大多待在室內，加上三不五時靠吃零食放鬆，身高168公分的他，體重在短時間內增加13公斤到達89公斤、BMI值為31.5，且即使每天睡8到10小時還是經常喊累，家長擔心有異，就醫超音波檢查竟已呈現嚴重脂肪肝。

收治阿德的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，看到阿德時，就發現頸部及腋下皆有明顯的黑色棘皮症，腹部有肥胖紋；進一步抽血顯示肝臟指數ALT（GPT）上升至81U/L（正常為40以下），超音波更呈現嚴重脂肪肝。經飲食衛教、運動及規律的門診追蹤，肝指數於半年後逐漸恢復正常，不過因仍有脂肪肝，目前採持續回診追蹤觀察。

戴季珊說，非酒精性脂肪肝疾病和肥胖息息相關，肥胖又是最常見的兒童肝病成因，盛行率約佔整體兒童與青少年族群的7%。有研究指出，單純脂肪肝之預期壽命與一般正常人無異，但是脂肪肝合併肝細胞發炎損傷者，約有三分之一的病人可能會進展為纖維化或肝硬化，後續也有可能引起肝癌的發生。因此當孩童體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療。 

治療非酒精性脂肪肝疾病，她說只能從體重控制著手，如持續運動、注意營養均衡，攝取適當的食物份量，並減少食用高糖、高熱量、油炸食物。研究顯示，生活型態介入與飲食控制持續3至12個月，能有效改善肝功能與脂肪肝嚴重程度。

戴季珊提醒，孩童體重過重也會對身體健康造成影響，相關併發症如脂肪肝、三高、動脈硬化等，也可能出現在孩童身上；若有肥胖問題，甚至已引起脂肪肝或相關代謝疾病時，應儘早就醫尋求改善，以降低未來肝癌、換肝的風險。

脂肪 肥胖 酒精

延伸閱讀

胖到90公斤還有脂肪肝 新竹馬偕減重中心讓她半年瘦了三分之一

《三十而已》提出的斷食晚餐，真的能治脂肪肝嗎？

張可昀偷吃普渡供品 詹惟中「真的不建議」

堅果類當零食養生風潮正流行 但你吃的量對嗎？

相關新聞

68歲女醫師洗腎仍笑顏看診 院長感動：醫院最美麗畫面

為不讓屏東恆春半島孕婦和家屬受舟車勞之苦，縣衛生局前年2月指定恆春基督教醫院為婦幼專責醫院，有3名婦產科醫師駐診，接生率...

全台14縣市高溫特報 花東、台北、金門恐飆破38度

受到西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣、台東縣、台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。金門縣...

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

為了回憶防疫期間追口罩的日子，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」，經粉專票選出五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設...

陳時中戴圓框眼鏡、著風衣登時尚雜誌！大談心中最大的恐懼

我是個比較傳統的男人，個性剛強堅硬，很多時候要提醒自己，失敗了、犯錯後，最重要是知錯能改，但是其實很難真的服輸。

31.2億威力彩還有1得主尚未現身！剩不到2個月領獎到期

台灣彩券今（2）日指出，今年7月27日開出史上最高頭獎31.2億元的威力彩，其中尚有一注沒人領獎，最後一天領獎日為10月...

後疫情時代 學者估：移工、留學生、商務客成主要旅客

受到疫情影響，國境持續嚴管，交通部觀光局日前才宣布無限期延長出入團管制。為此，靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，受到疫情影...

零食天天吃 13歲男童體胖出脂肪肝

別再說小時候胖不是胖了。13歲的阿德（化名）原本體重就偏重，過去1年多來因升學壓力又遇上疫情，大多待在室內，加上三不五時...

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

一名2個月大垂直性感染C型肝炎女嬰因感冒，最近到苗栗縣頭份市吳金垣小兒科診所求診，透過分級醫療雁行計畫，轉介到合作醫院為...

交通部推預約式通用小黃App 首波送8千趟、50元優惠券

為了讓行動不便者的交通更方便，交通部運輸研究所推出「愛接送」預約式通用計程車服務，率先和台北、新北、桃園、台中等四縣市合...

高雄長庚開發零出血APP 血友病患能一手掌握病況

高雄一名在百貨業工作的王先生，8個月大時因流血不止確認罹患血友病，三天兩頭到醫院掛急診，30多年來靠注射凝血因子控制，打...

疫情威脅這些族群最慘 慢性病及高齡死亡率高10到15倍

由台大公共衛生學院教授陳秀熙所主持的跨領域新冠肺炎防疫科學說明會，今由陳秀熙分析弱勢族群在疫情中受到的衝擊，指出種族和社...

天氣熱運動過量小心橫紋肌溶解症 醫囑注意補充水分

近來國人運動健身、路跑風氣正盛，但若是休閒跑步水分補充不足，容易引發橫紋肌溶解症就醫；竹山秀傳急診室主任曾俊凱指出，尤其...

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

蒜價漲到快看不見天花板！餐廳業者、小吃店不敢下手

媽媽別吃生菜！新生兒出生確診李斯特菌症 死亡率達三成

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。