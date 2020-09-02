零食天天吃 13歲男童體胖出脂肪肝

別再說小時候胖不是胖了。13歲的阿德（化名）原本體重就偏重，過去1年多來因升學壓力又遇上疫情，大多待在室內，加上三不五時靠吃零食放鬆，身高168公分的他，體重在短時間內增加13公斤到達89公斤、BMI值為31.5，且即使每天睡8到10小時還是經常喊累，家長擔心有異，就醫超音波檢查竟已呈現嚴重脂肪肝。

收治阿德的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，看到阿德時，就發現頸部及腋下皆有明顯的黑色棘皮症，腹部有肥胖紋；進一步抽血顯示肝臟指數ALT（GPT）上升至81U/L（正常為40以下），超音波更呈現嚴重脂肪肝。經飲食衛教、運動及規律的門診追蹤，肝指數於半年後逐漸恢復正常，不過因仍有脂肪肝，目前採持續回診追蹤觀察。

戴季珊說，非酒精性脂肪肝疾病和肥胖息息相關，肥胖又是最常見的兒童肝病成因，盛行率約佔整體兒童與青少年族群的7%。有研究指出，單純脂肪肝之預期壽命與一般正常人無異，但是脂肪肝合併肝細胞發炎損傷者，約有三分之一的病人可能會進展為纖維化或肝硬化，後續也有可能引起肝癌的發生。因此當孩童體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療。

治療非酒精性脂肪肝疾病，她說只能從體重控制著手，如持續運動、注意營養均衡，攝取適當的食物份量，並減少食用高糖、高熱量、油炸食物。研究顯示，生活型態介入與飲食控制持續3至12個月，能有效改善肝功能與脂肪肝嚴重程度。

戴季珊提醒，孩童體重過重也會對身體健康造成影響，相關併發症如脂肪肝、三高、動脈硬化等，也可能出現在孩童身上；若有肥胖問題，甚至已引起脂肪肝或相關代謝疾病時，應儘早就醫尋求改善，以降低未來肝癌、換肝的風險。