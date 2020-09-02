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「月餅要等到中秋才能吃？」她問真的嗎？網：肉粽攤表示...

聯合新聞網 / 綜合報導
挑選月餅，可以依據國民健康署分享吃月餅「3挑」小撇步，讓自己吃得更健康。圖片來源／ingimage
挑選月餅，可以依據國民健康署分享吃月餅「3挑」小撇步，讓自己吃得更健康。圖片來源／ingimage

10月1(四)日就是中秋節了，相信很多人都已經在安排四天連假出遊行程。中秋節除了出遊，烤肉、吃月餅、賞月也是缺一不可。各家業者也紛紛推出各種口味的月餅禮盒，期待中秋商機。有位人在美國的女網友近日收到月餅禮盒，準備大快朵頤，卻被親友告誡不能吃，理由是「月餅要等中秋才能吃」，讓她非常傻眼。

「請問月餅...只能中秋節吃嗎？」原PO忍不住在臉書社團爆怨公社求救，她說期待好久，近日終於收到美美的月餅禮盒，但親友阻止她開吃，因為「月餅要等中秋才能吃」，原滿頭PO黑人問號發文求救，「什麼鬼啊...真的有這個說法嗎？我只是想吃個月餅啊...」

PO文一出，網友笑翻。「肉粽攤表示...明年端午再來吃」、「所以喜餅只能結婚當天吃！」、「那陰天不能吃太陽餅了？」、「中秋節不是吃烤肉嗎？」、「要先看保存期限吧,確定能放到中秋嗎？」」。也有人勸她當吃則吃，「我的經驗等到中秋那天打開...裡面一個都沒有了」、「不快點開來吃的話，到時候就被打包轉送了！」

國民健康署分享「3挑」月餅小撇步，讓民眾吃月餅熱量不爆表，也守護健康。

1.挑零反式脂肪：

應避免購買含有反式脂肪的月餅。

2.挑低熱量：

優先購買熱量較低的月餅，例如以不含蛋黃的廣式月餅取代含有蛋黃甚至雙蛋黃的廣式月餅。

3.挑低膽固醇

吃月餅時以「淺嚐」為原則，尤其慢性病友更要留意下面事項。

一、高血壓、心血管疾病病友：建議挑選零反式脂肪、低膽固醇、鈉含量較低的月餅，應減少內餡有鹹蛋黃、滷肉口味的月餅。

二、糖尿病友：建議避免豆沙、棗泥等含糖量較高的月餅，並將月餅納入飲食計畫中，與正餐替換。也建議挑選零反式脂肪、低膽固醇、鈉含量較低的月餅。

三、慢性腎臟病友：大多數慢性腎臟病是心血管疾病及糖尿病的併發症，需注意糖分、反式脂肪、膽固醇及鈉的攝取。

月餅 中秋節 膽固醇

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