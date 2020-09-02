分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

一名2個月大垂直性感染C型肝炎女嬰因感冒，最近到苗栗縣頭份市吳金垣小兒科診所求診，透過分級醫療雁行計畫，轉介到合作醫院為恭醫院，提供完整檢查、照護等醫療服務。

女嬰因原生家庭母親使用毒品，出生時感染C型肝炎，最近因感冒，寄養家庭帶她到吳金垣小兒科診所求診，吳金垣透過雁行團隊專人服務轉診窗口，精準轉診至為恭醫院小兒腸胃專科醫師林俊松，仔細為女嬰檢查，包括血液檢查、及腹部超音波影像檢查。

吳金垣透過為恭紀念醫院所開發的轉診應用程式（APP）得到訊息，在第一時間查詢到該病人之檢驗報告及影像學理檢查，醫院及診所醫師同時照顧女嬰，提供完整團隊醫療服務。

林俊松表示，目前的研究資料，母子垂直感染C型肝炎的嬰兒，3歲時有百分之20到40的機會可以痊癒，而且C型肝炎要發展到末期肝病或肝癌要30年以上的時間，女嬰因此有充份的時間，3歲以後可以更有效、更安全的口服藥物來治療，目前只需每隔3個月到半年在醫院或診所，追蹤肝功能及腹部超音波影像檢查。

林俊松說，另外C型肝炎不會經由飲食傳染，寄養家庭可以用一般方式照顧女嬰，不必擔心被傳染。照顧期間由專業肝炎衛教團隊介入協助定期追蹤，女嬰有問題可透過雁行團隊協助處理，落實分級醫療、雙向轉診的合作，無縫接軌的雙主治模式，服務更多在地民眾。

為恭醫院院長陳振文指出，醫院配合健保署北區業務組分級醫療雁行計畫，連結88家醫療院所合作成立雁行醫療照護團隊，為恭扮演雁首角色醫院，全力配合基層診所整合資源，建立防治在地化服務，共同努力達成健保署2025年終結C肝目標。