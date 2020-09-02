聽新聞
test
0:00 / 0:00

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

聯合報 / 記者范榮達/即時報導
苗栗縣頭份市為恭醫院在雁行計畫扮演雁首，小兒腸胃專科醫師林俊松為小女嬰仔細病理檢查。圖／為恭醫院提供
苗栗縣頭份市為恭醫院在雁行計畫扮演雁首，小兒腸胃專科醫師林俊松為小女嬰仔細病理檢查。圖／為恭醫院提供

一名2個月大垂直性感染C型肝炎女嬰因感冒，最近到苗栗縣頭份市吳金垣小兒科診所求診，透過分級醫療雁行計畫，轉介到合作醫院為恭醫院，提供完整檢查、照護等醫療服務。

女嬰因原生家庭母親使用毒品，出生時感染C型肝炎，最近因感冒，寄養家庭帶她到吳金垣小兒科診所求診，吳金垣透過雁行團隊專人服務轉診窗口，精準轉診至為恭醫院小兒腸胃專科醫師林俊松，仔細為女嬰檢查，包括血液檢查、及腹部超音波影像檢查。

吳金垣透過為恭紀念醫院所開發的轉診應用程式（APP）得到訊息，在第一時間查詢到該病人之檢驗報告及影像學理檢查，醫院及診所醫師同時照顧女嬰，提供完整團隊醫療服務。

林俊松表示，目前的研究資料，母子垂直感染C型肝炎的嬰兒，3歲時有百分之20到40的機會可以痊癒，而且C型肝炎要發展到末期肝病或肝癌要30年以上的時間，女嬰因此有充份的時間，3歲以後可以更有效、更安全的口服藥物來治療，目前只需每隔3個月到半年在醫院或診所，追蹤肝功能及腹部超音波影像檢查。

林俊松說，另外C型肝炎不會經由飲食傳染，寄養家庭可以用一般方式照顧女嬰，不必擔心被傳染。照顧期間由專業肝炎衛教團隊介入協助定期追蹤，女嬰有問題可透過雁行團隊協助處理，落實分級醫療、雙向轉診的合作，無縫接軌的雙主治模式，服務更多在地民眾。

為恭醫院院長陳振文指出，醫院配合健保署北區業務組分級醫療雁行計畫，連結88家醫療院所合作成立雁行醫療照護團隊，為恭扮演雁首角色醫院，全力配合基層診所整合資源，建立防治在地化服務，共同努力達成健保署2025年終結C肝目標。

肝炎

延伸閱讀

花蓮早產女嬰北上求醫 警方協助開道中午平安抵達馬偕

72歲名醫偷吃竟不認！小40歲女業務產女夭折 高院判決出爐

女嬰頭部重創不治 父母測謊過 檢起訴保母

8月大女嬰頭部受創全身癱軟死亡 托嬰中心保母被訴

相關新聞

中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

為了回憶防疫期間追口罩的日子，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」，經粉專票選出五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設...

31.2億威力彩還有1得主尚未現身！剩不到2個月領獎到期

台灣彩券今（2）日指出，今年7月27日開出史上最高頭獎31.2億元的威力彩，其中尚有一注沒人領獎，最後一天領獎日為10月...

大樂透中秋加碼1.5億 首創倍數球百萬最高翻三倍

台灣彩券今（2）日宣布嶄新的「大樂透」中秋加碼內容，加碼總獎金1.5億元，9月15日開獎的「大樂透」將加碼100組100...

台鐵中秋連假車票開賣狂掃24萬張 有旅客忘改28天前訂

因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵自9月30日（三）至10月5日（ㄧ）止六天，全線加開各級列車總計185列次、加掛車廂529...

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

為期一個月的全國路口安全大執法昨登場，交通部、內政部昨共同召開宣示記者會，強調路口安全重要性，現場透過執法情境演練，呼籲...

梅莎颱風遠離 吳德榮：北部、東北部今氣溫恐飆破37度

氣象局表示，今天受到西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金...

中秋國慶連假 國5高乘載提前1小時

日前端午連假遇上國旅爆發，國五連塞卅二小時破紀錄，令不少用路人「餘悸猶存」，交通部長林佳龍事後承諾會檢討。但交通部高公局...

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

一名2個月大垂直性感染C型肝炎女嬰因感冒，最近到苗栗縣頭份市吳金垣小兒科診所求診，透過分級醫療雁行計畫，轉介到合作醫院為...

交通部推預約式通用小黃App 首波送8千趟、50元優惠券

為了讓行動不便者的交通更方便，交通部運輸研究所推出「愛接送」預約式通用計程車服務，率先和台北、新北、桃園、台中等四縣市合...

高雄長庚開發零出血APP 血友病患能一手掌握病況

高雄一名在百貨業工作的王先生，8個月大時因流血不止確認罹患血友病，三天兩頭到醫院掛急診，30多年來靠注射凝血因子控制，打...

疫情威脅這些族群最慘 慢性病及高齡死亡率高10到15倍

由台大公共衛生學院教授陳秀熙所主持的跨領域新冠肺炎防疫科學說明會，今由陳秀熙分析弱勢族群在疫情中受到的衝擊，指出種族和社...

天氣熱運動過量小心橫紋肌溶解症 醫囑注意補充水分

近來國人運動健身、路跑風氣正盛，但若是休閒跑步水分補充不足，容易引發橫紋肌溶解症就醫；竹山秀傳急診室主任曾俊凱指出，尤其...

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

蒜價漲到快看不見天花板！餐廳業者、小吃店不敢下手

媽媽別吃生菜！新生兒出生確診李斯特菌症 死亡率達三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。