交通部推預約式通用小黃App 首波送8千趟、50元優惠券

為了讓行動不便者的交通更方便，交通部運輸研究所推出「愛接送」預約式通用計程車服務，率先和台北、新北、桃園、台中等四縣市合作，選出皇冠、大豐、新利達以及台灣大車隊等四家車隊，約150部通用計程車，民眾只要透過愛接送App，最遲在乘車前一天下午2時前預約即可，不用再四處打電話、下載一堆叫車App。

為了鼓勵行動不便能親身體體驗，首波推出8千趟次，每趟次最高折減50元的體驗優惠券。交通部長林佳龍今也出席啟用記者會，強調計畫正式啟用，目前雖然只有四個直轄市，但會逐步拓展到全國。

運研所表示，根據過去的研究，通用計程車主要有兩大問題，一是目前投入的車輛數還不夠，導致供需有問題，也影響計程車司機投入意願；其次則是部份司機拒載、任意加價所產生的消費糾紛。

輪椅族陳榮福今也和高齡90多歲的母親一同出席記者會，提到隨著母親年紀大了，需要坐輪椅，換他陪同就診，但如果不是搭到通用計程車，等於自己要再多叫輛車，甚至是後面追著跑，其實很辛苦，也無法好好陪老人家。此外，陳也提到，像是復康巴士都有補助，但通用計程車都沒有，花費其實很高。

此外，也有輪椅族苦笑著說，過去路邊叫計程車最常遇到的狀況就是「拒載」，司機不是「揮揮手」婉拒，就是直接說「你搭下一台」，甚至還有一次，好不容易有司機願意載，但卻一直抱怨，最後還說輪椅真的載不下，直接又讓她下車，相當辛酸。

運研所表示，雖然目前通用計程車僅佔全台計程車數量的1％，不過透過愛接送App，以科技協助車隊提高營運效率，地方政府也會同步和更多車隊簽約，讓更多通用計程車都可以加入愛接送的服務。

根據運研所規畫，該App為台北、新北、桃園、台中等四縣市通用計程車的單一預約入口網，且需將各車隊14天內每小時可服務的車輛數公開提供民眾預約，有需要民眾最遲需在乘車日前一天下午2時前完成預約，車隊必須派車，且一率按錶收費。

運研所表示，希望透過App的建置，除了提高通用計程車的載客率外，也方便行動不便者搭乘。

不過由於目前通用計程車數量仍相當少，部分縣市甚至僅一輛，又或是一輛都沒有，是否會加碼吧著通用計程車購車金？林佳龍表示，現在就有補助，且購車的補助會持續。

林佳龍說，未來希望結合教育部、衛福部、地方政府，在預算經費上給予更大支持，像是很多地方政府也有敬老愛心卡，也有社會福利資源，再加上民間企業可以把這個項目列為企業社會責任的積分，引導更多的資源投入。