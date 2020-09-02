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高雄長庚開發零出血APP 血友病患能一手掌握病況

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄長庚醫院血友病中心今天揭牌，病友可獲一站式全人照護。記者王昭月／ 攝影
高雄長庚醫院血友病中心今天揭牌，病友可獲一站式全人照護。記者王昭月／ 攝影

高雄一名在百貨業工作的王先生，8個月大時因流血不止確認罹患血友病，三天兩頭到醫院掛急診，30多年來靠注射凝血因子控制，打針成為生活的日常，最近使用高雄長庚醫院為血友病患開發的「零出血」APP，具及時提醒注射、記錄凝血因子濃度等功能，並能隨時與醫護互動，心理壓力減輕許多。

高雄長庚醫院血友病中心今天成立，同時發布新引進的治療技術與輔助工具，包括可預防性治療的長效型藥物及能降低年度出血率的零出血APP等科技工具，讓病友透過智慧科技更加掌握身體狀況。

高雄長庚醫院鑑於兒童和青少年病友活動力大，易因碰撞出血而產生危險，為此整合肝膽腸胃、骨科、牙科、復建科、血液科成立血友病中心，提供一站式醫療照護。

高雄長庚院長王植熙表示，長庚醫療體系有良好的管理系統，也導入科技醫療，血友病患最常見的是關節出血，最嚴重的是顱內出血，因此如何早期監控出血狀況返院治療，十分重要。

血友病是缺乏凝血因子所致，發現的年紀約在1歲左右，小朋友在學走路時因碰撞造成大面積烏青或皮下出血而發現就醫。常見的臨床症狀包括關節出血、反覆出血造成關節病變或疼痛，病友們常因無法得知體內的凝血因子濃度及擔心隨時可能出血，不能自在外出或運動，生活無法隨心所欲。

血友病中心主任蕭志誠表示，目前全國血友病患約1200人，高雄40多人，半數是重症，曾有名病友背書包跳過水坑時被書包打到肌肉，大腿腫大出血，住院快兩周。這種罕病雖無治癒的方法，但儘早預防性治療，仍可獲得良好控制，尤其長效型藥物，可讓年度出血率從二點六次降到一次。

現年30多歲的王先生，8個月大時確診血友病，過去國中老師曾被他像球一般的血腫嚇得不敢讓他上體育課。30多年來他靠施打凝血因子控制病情，現在借助零出血APP，可隨時掌握凝血因子濃度；忘了打針，APP還會出現驚嘆號警示，進而減少出血意外，心理壓力減輕許多，過去根本都不敢上健身房重訓或跑步，這些禁忌現在完全突破。

血友病病友王先生借助醫院開發的零出血APP，可隨時掌握自己的凝血因子濃度。記者王昭月／攝影
血友病病友王先生借助醫院開發的零出血APP，可隨時掌握自己的凝血因子濃度。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫開發的零出血APP，可隨時紀錄血度病患的凝血因子濃度，並與醫護即時互動，掌握自己的病況。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫開發的零出血APP，可隨時紀錄血度病患的凝血因子濃度，並與醫護即時互動，掌握自己的病況。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院血友病中心今天揭牌。記者王昭月／ 攝影
高雄長庚醫院血友病中心今天揭牌。記者王昭月／ 攝影
高雄長庚醫院血友病中心主任蕭志誠表示，經導入科技，血友病患的病情能獲得良好的追蹤控制。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院血友病中心主任蕭志誠表示，經導入科技，血友病患的病情能獲得良好的追蹤控制。記者王昭月／攝影

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