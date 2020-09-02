疫情威脅這些族群最慘 慢性病及高齡死亡率高10到15倍

由台大公共衛生學院教授陳秀熙所主持的跨領域新冠肺炎防疫科學說明會，今由陳秀熙分析弱勢族群在疫情中受到的衝擊，指出種族和社經地位的不平等已經被證實是疫情持續傳播、死亡率增加的重要因素。乳癌防治基金會董事長張金堅則指出，慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。

陳秀熙表示，美國研究發現，新冠肺炎的發生率和死亡率，非白人都高於於白人，其中又以非裔人士差距最大，其死亡率是白人的2.4倍。最新美國醫學期刊報告顯示，家戶收入低、家戶內擁擠程度高、建物規模小、失業率高、平均地價低，孕婦感染新冠肺炎的機率越高。緬甸現在爆發本土疫情，也可以發現當中沒有國籍的難民，羅興亞人，其人權和醫療照護的既有困境，都因疫情雪上加霜。

另有研究分析美國工作場所群聚感染也發現，以西班牙裔與非白人為主的第一線工人佔73%，而且58%工作場所群聚感染發生於製造、批發貿易、建築業，男性比例明顯較高。在美國，參與瑞德西韋藥物臨床試驗的弱勢族群比例也偏低，未來即使有機會發展出有效治療藥物，弱勢族群取得藥物的機會和可近性也比較低。

陳秀熙指出，在南美亞馬遜流域原住民現在也深受疫情所害，沿河城市城鎮人均死亡率最高，是全國平均的三倍以上。亞馬遜河航跨八個南美國家，掌握三千萬居民重要命脈，船隻供應貨品及人的運輸。原住民特性是基因純性高、缺乏免疫力、醫療資源與知識缺乏，今年三月有英國遊客去亞馬遜州首府旅遊確診，河流傳播病毒，加上脆弱的醫療體系、非法礦工等隱憂，偏僻村莊深受其害。透過船隻運送救護車，必須航行數小時能救到一個人，即便用飛機，也有許多病患在飛機運送過程中喪命。

張金堅根據中國疾病防控中心研究指出，4萬4600個確診病例，雖然不到半數有潛在疾病，但結果發現，沒有健康問題者死亡率只有0.6%，但有慢性病者死亡率明顯較高。前五名是心血管疾病（死亡率10.5%）、糖尿病（7.3%）、慢性呼吸器官疾病（6%）、高血壓（6%）、癌症（5.6%）。以年齡層分，年紀越大死亡率也越高，80歲以上死亡率高達14.8%，70到79歲死亡率8%，60到69歲死亡率3.6%，50到59歲死亡率1.3%，49歲以下各年齡層死亡率都不到1%。

陳秀熙強調，疫情的風險溝通和社區參與行動計畫，必須要納入女性、孕婦、兒童與青少年、失能者、難民、老人、重大疾病者、需要人道關懷者、少數民族、愛滋病患、性別少數。從法律地位、歧視、語言障礙、財務困難、難以自理、社會隔離、醫療資源及資訊進用困難等多方條件上給予支持，包括提供多種溝通形式、提升翻譯系統、提供非歧視性的使用權等方式，使其具有行動力。

張金堅也提醒，居家檢疫或隔離會造成嚴重的心理衝擊，弱勢族群、確診者、年幼兒童、年長老人、第一線醫護人員所承受的心理影響比正常人更嚴重。成年人面對兒童要保持冷靜，讓孩子有安全感，要有同理心，不迴避談論目前狀況，但當疫情擴大時要限制他們看電視報導。

張金堅強調，重點是，要讓兒童感覺自己也能保持自己的健康，保持正常作息，提供正確訊息給孩子。對居家隔離的孩子，可以鼓勵班上同學輪流打電話關心問候關懷，而不是嘲笑躲避。如果發現兒童身心狀況情況惡化，也要尋求小兒心智科專業協助。