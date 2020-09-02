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天氣熱運動過量小心橫紋肌溶解症 醫囑注意補充水分
近來國人運動健身、路跑風氣正盛，但若是休閒跑步水分補充不足，容易引發橫紋肌溶解症就醫；竹山秀傳急診室主任曾俊凱指出，尤其40至50歲族群是心血管疾病好發的年齡，更應重視身體保健與檢查，天氣炎熱運動後應多補充水分，避免中暑或併發其他病症。
竹山秀傳急診室主任曾俊凱指出，平時運動中熱傷害，常見的包括熱衰竭、熱中暑及橫紋肌溶解症等，而過度的運動會造成肌肉疲勞，可能引發橫紋肌溶解症的產生，特別是在未曾受過專業訓練的年輕人身上。
曾醫師並說，過於潮濕或悶熱的環境下，大量流汗由於水分補充不足而導致熱衰竭，甚至熱中暑的時候，可能造成橫紋肌溶解症，令患者處於體溫升高、嘔吐腹瀉、嚴重時會神智不清、失去知覺，甚至全身性抽搐狀態、肌陣攣或是肌緊張異常。
南投縣信義分局表示，上周一位派出所警員全春雄平日放假喜歡運動跑步，輪休在家運動後，疑似水分補充不足，突引發橫紋肌溶解症，幸緊急就醫治療，目前已恢復健康；分局長呂育騰率幹部赴家中探視慰問後指出，警察同仁工作不分晝夜輪班，平時運動健身雖好，更要注意自己身體健康，加強自主健康管理。
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