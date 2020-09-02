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走路常暈倒 竟是心律不整

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
新光醫院心臟內科主治醫師趙書平表示，心律不整是許多心血管疾病的前兆，且有些情況並不容易發現，提醒國人應隨時留意自己的脈搏變化。記者簡浩正／攝影
新光醫院心臟內科主治醫師趙書平表示，心律不整是許多心血管疾病的前兆，且有些情況並不容易發現，提醒國人應隨時留意自己的脈搏變化。記者簡浩正／攝影

一名60多歲的男性，兩周內出現反覆暈倒情形，撞到鼻青臉腫，甚至在騎車、走路時也會突然暈眩、「碰」一聲就倒下去，雖曾就醫檢查、也安排了24小時心電圖，但沒查出病因；後經新光醫院收治住院，床邊裝心電圖偵測器連續7天監測，竟發現他有「超過10秒心跳停止」的陣發型心律不整，後透過心律調節器來治療。

醫師提醒，心律不整是許多心血管疾病的前兆，且有些情況並不容易發現，提醒國人應隨時留意自己的脈搏變化。

新光醫院心臟內科主治醫師趙書平表示，心律不整是許多心血管疾病的前兆，有時候患者可以明顯感受到心臟跳動變化，但有民眾屬於「陣發型」，當下沒有外顯變化，很難第一時間就能掌握。而像上述情形，趙書平說心跳停止10秒鐘較少見，但患者其實之前有去就醫，只是找不到病因。心律不整臨床上發生原因多與年紀老化有關，有些民眾在5、60歲就會發生。

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，目前要掌握患者心律狀況，醫師多會使用心電圖檢查或24小時揹帶式裝置監測，但如果在監測區間沒有狀況，就不容易找出病因。許多研究都顯示，連續監測7到14天就有機會抓出異常狀況，目前院內就使用「OK繃」大小的連續7天多功能生理監測器，包含心房顫動、心律不整或睡眠血壓都能記錄，並搭配大數據分析找出可能病因。

洪惠風提醒，65歲以上的民眾約有4%的比例有心房顫動，如果有相關症況，每年中風的機會約是4%到5%，且會隨年紀逐漸提高，建議民眾沒事要摸一下自己的脈搏，如懷疑心律不整一定要就醫諮詢。

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