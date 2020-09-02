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國道連假疏運新措施恐更塞？林佳龍：還有其他配套

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
學者指出，小客車集中從南港交流道上國五，塞車情況恐會更嚴重。 圖／聯合報系資料照片
學者指出，小客車集中從南港交流道上國五，塞車情況恐會更嚴重。 圖／聯合報系資料照片

交通部中秋、國慶連假國道疏運措施，祭出高乘載管制時間提前、國五南下封閉石碇和坪林南向入口交流道封閉等新措施。不過學者擔憂，小客車集中從南港交流道上國五，塞車情況恐會更嚴重。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，昨天只是高公局先公佈和他們有關的中秋連假疏運措施，還會有其他的部分，包括公路總局、鐵路局等，以國五來講，也有台九線當作替代道路，現在都有在1968 app首頁上呈現，提供更完整資訊，讓大家都可以選擇。

林佳龍也提到，這次高公局的新措施，基本上是希望維持國五主幹線順暢，也配合地方政府對於匝道儀控進行交通管制疏導，相關配套措施都會陸續對外公布。

林佳龍表示，昨天高公局在中秋連假前一個月，公告高速公路的管制措施，另外還有公路總局、鐵路局，甚至是宜蘭、花蓮的在地接駁，因為很多人搭乘國道客運、火車到宜蘭、花蓮等縣市後，沒有很好的接駁轉乘服務，我們會透過價格的優惠，結合在地計程車、租賃車業者，讓大家可以順利到達旅館、目的地。

連假 林佳龍 中秋

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