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中衛明天推出防疫紀念包 4種玩色口罩1包5片149元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為了回味防疫期間追口罩的日子，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」，經粉專票選出五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的四款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，預計 9月3日起全台正式開賣。照片／中衛提供
為了回味防疫期間追口罩的日子，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」，經粉專票選出五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的四款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，預計 9月3日起全台正式開賣。照片／中衛提供

為了回憶防疫期間追口罩的日子，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」，經粉專票選出五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的四款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，四種玩色分別為「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」，一包5片加上一個口罩收納袋，整組售價149元，預計 9月3日起全台正式開賣，詳細販售通路將在明天開賣一早在中衛粉絲專頁發布。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，周令怡說，新冠肺炎疫情爆發半年多，許多粉絲對口罩高度關注，頻頻在中衛粉專上抒發使用彩色口罩的感想，為了紀念這段期間，全民追口罩的難忘歲月，「CSD中衛醫材廠」在今年3月開始，史無前例在臉書粉專舉辦徵文活動，邀請粉絲說出買口罩的內心話。

周令怡說，徵文活動引來近千人熱烈回應，最後票選出「江湖在走 口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求 珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」等五大金句，印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的四款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，在9月推出此一中衛與消費者共同創造的產品。

「防疫新生活紀念包」四種玩色分別為「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」。一包五片加上一個口罩收納袋，方便民眾隨身攜帶，整組售價149元，預計 9月3日起全台正式開賣。周令怡說，詳細販售通路將在明天開賣一早在中衛粉絲專頁發布，並隨機出貨，運送到不同通路，營造實名制領到不同彩色口罩時的驚喜感。

周令怡說，除了五大金句，「防疫紀念包」的外包裝還印上英文字母「Zero」，記錄當時全球疫情瘋傳，獨獨台灣疫情傳染人數「+ 0」，也希望接下來的日子，台灣抗疫能繼續「Zero」、「+ 0」！

口罩 中衛 疫情

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