退役運動員腰椎長滿骨刺又側彎 新式整脊減輕背痛痼疾

一位中年的退役運動員近年飽受背痛之苦，原來他年輕時曾運動傷害，當時雖不以為意，強忍苦練，撐過一時。但退役後近幾年來卻背痛纏身，苦不堪言。曾遍尋各大醫院，都常提出開刀的建議。他和家人卻希望能有不開刀的其它療法，於是慕名找上「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科郭文華醫師，臨床檢查後診斷，他罹患的是腰椎退化性關節炎，且有嚴重的骨刺形成和脊椎側彎現象。幸運的是並沒有任何神經被壓迫症狀。因此建議他先接受新式「獅子運動」一連串的徒手整脊技巧施治，再搭配傳統理療與特效點的藥物注射方法。全套施術之後讓他頓時減輕疼痛，如釋重負。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」運動醫學科郭文華醫師指出，患者主訴提到，病人退役之初，只要天氣颳風變冷或下雨就會腰痠背痛發作，但近三年來，已嚴重到一年四季背痛不斷發作，影響日常作息與生活品質。他的 X 光檢查顯示，五節腰椎全部退化而鬆動不穩定，以致腰椎從第一節到第五節，每節均增生嚴重骨刺，甚至續發了角度10 度的腰椎側彎。

郭文華醫師進一步指出，患者是很嚴重的腰椎退化性關節炎，亦稱為老化性關節炎，俗稱長骨刺。他個人還併存有脊椎側彎，幸好尚未出現神經壓迫症候。再加上他和全家人都想積極尋求不開刀的、無侵襲性的、另一類的保守治療方法。因此建議他先接受三合一療法。

郭文華醫師說，療法之中包含，一有特效點的藥物注射、二有理療（可用傳統理療，也可搭配震波等先進設備），最後是加上第三、新式的、有醫學理論基礎的、有一連串環環相扣歩骤的推拿整脊施治技巧。這有別於民俗傳統的徒手整復技術。是針對腰椎的骨刺退化關節病變，而在一連串環環相扣的徒手施術上，加入新式「獅子運動」的整脊技巧，藉此技巧使腰椎儘可能地恢復骨頭的原有解剖的排列結構，而達到減輕疼痛的立竿見影效果。

此外，郭文華醫師說明，依患者病症所建議的專屬一連串的整脊施治技術，其中還包括，先進行徒手特效點的穴位鎮痛，接著進行由淺而深層的肌膜與肌肉組織按摩，讓筋肉恢復延展與舒緩。接著進行新式整脊，俗稱為「喬」筋骨，其實就是關節鬆動術。之後依循古法「過三關」，使整脊推拿後的關節還恢復上肢或下肢的正常活動功能，最後拍打肩井收功。整個一連串的徒手施術療程是一氣呵成，與傳統整復推拿手法或單純物理治療會有明顯不同，患者在接受治療後，當下即感覺久年疼痛減輕不少，病患的滿意度很高。