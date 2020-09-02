老了就沒用？網友熱議十大高齡新聞 看見世代隔閡感

文／吳長諭

國發會上月18日公布最新人口推估報告，不僅今年總人口已開始呈現負成長，預估2025年台灣將邁入超高齡社會，平均每5人中就有1人是超過65歲的長者。迎接高齡化社會來臨，除了政府推動長照政策及措施，打造友善老人的社會氛圍也是一大課題，人老了也能活得有自信與尊嚴。

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博愛座、房價、就業 加深老人負面印象

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2018至2019年網友熱議的十大高齡族群相關新聞，可以發現8則新聞的標題或內容都出現「老人負面印象」相關字詞，其中「經濟安全」層面最被網友關注，也最容易塑造世代對立氛圍。

從博愛座爭議到老年就業問題、房價議題激起的世代對立，不免都加深對長者的負面印象，例如55歲大媽過膩退休生活，考上台鐵事務管理員的新聞，就有「職缺讓給年輕人吧」、「不缺錢又有閒，建議去當志工，別搶年輕人的飯碗」等負面討論。

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人生70才開始？ 難脫「老了就殘」標籤

進一步分析網路聲量中的「關鍵字」，可以更明顯的看見社會普遍對老人持有的刻板印象，高度相關主題為「獨居」、「復健」，中度相關則有「失智」、「退化」、「失能」，顯示網友對老人的刻板印象，仍是身體殘弱、缺乏照顧的一群人。

從關鍵字出現的頻率來看，出現次數最多字詞的則是「社會局」，因為遇上老人家殘弱問題，終極解方就是找社會局。其次的「身心障礙」、「照護」、「年齡層」，也是在老人刻板印象中最常被提及的關鍵字。

▲高齡刻板印象多為負面字詞，社會局被提及次數最為頻繁。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵字風暴(分析區間: 2018/1/1 - 2019/12/31)

弘道基金會「銀響力新聞獎」扭轉老弱氛圍

長期關注高齡議題的弘道老人福利基金會，除了持續推動不老騎士、不老夢想計畫，今年更與國立臺灣師範大學辦理第一屆「銀響力新聞獎」，今（1）日舉行記者會，衛生福利部部長陳時中出席致詞，鼓勵媒體投入更多元、正向的高齡報導。

▲大數據股份有限公司營運長林慧珍(右)說明十大高齡新聞衍生的負面印象。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘致詞表示，透過前十大網路聲量新聞看到許多因著經濟安全因素造成的世代對立與討論，是讓人憂心的，事實上，若大家能理解已退休長者在經濟上面臨著「只出不進」的不安感，或許就更能抱持同理心去思考解方，而這份同理心的紮根，除了學校教育、家庭教育之外，媒體扮演的社會教育責任就有相當大的助益。



▲衛福部長陳時中期望高齡報導內容可以更多元。

陳時中部長表示，台灣將在2025年成為超高齡社會，平均每5人就有1人是老人，希望透過「銀響力新聞獎」，鼓勵媒體投入更多元的高齡報導，發揮影響力，傳播老人是社會積極參與者的正向觀念，共同創造更美好、尊嚴的高齡環境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年1月1日至2019年12月31日。