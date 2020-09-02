台鐵中秋連假車票開賣狂掃24萬張 有旅客忘改28天前訂

因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵自9月30日（三）至10月5日（ㄧ）止六天，全線加開各級列車總計185列次、加掛車廂529輛次，今凌晨開放訂票。根據台鐵統計，截至今天上午9時完成逾24萬張訂票。不過因為這是改為28天前可訂票首次遇到的連假，不少民眾都表示忘記要訂票。

民眾林小姐說，「壓根忘了」28天前就要訂票的事，已經習慣很久的訂票模式，一時之間要改變有點困難，剛看熱門時段車次已經完售，最近會不斷上網查詢是否有釋出理想車次的車票。

至於昨天搶票狀況，民眾陳先生說以為變成28天，會分散大家搶票的時段，結果凌晨9時一點進去仍顯示網頁錯誤，試了好幾個車次才成功買到。不過也有民眾說，操作很順利，都有在第一時間買到車票。

台鐵局說，今開放全線電話語音、網路及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬5,778筆、24萬2,056張訂票，訂票過程順利。去年台鐵中秋連假疏運則為9月12日至9月16日共五天，截至開賣當天上午9時，完成15萬1,238筆、24萬2,337張訂票。

台鐵局說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於9月4日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱臺鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往花蓮、台東方向

往花蓮9月30日17時以後至10月1日18時以前，長途自強號座位已售完。往台東9月30日及10月1日，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

10月4日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

9月30日15時至10月1日13時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

10月4日9時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

10月1日16時以前長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

10月4日長途自強號仍有餘座。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位

另9月30日及10月1、3、4日東線6班實名制列車，將於9月3日零時起開放 109 年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。