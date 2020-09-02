「來新北．音樂盒．野餐」10月4日登場 公園野餐聽演唱會

全台最大場免費戶外大型演唱會「2020新北市河海音樂季」9月12日開跑，其中新北觀光旅遊局10月4日在新北大都會公園草坪舉辦「來新北．音樂盒．野餐」，可在號稱地表最強親子樂園玩瘋，還可享受野餐樂趣，傍晚起再欣賞演唱會，有旺福樂團、舒米恩等6組知名音樂人登場，最後由蘇慧倫壓軸，不能錯過。

●24公頃大的園區 地表最強親子玩瘋樂園免費供親子一起放電 大草坪是最CHILL的野餐場地 白天一路免費暢玩到夜晚

今年主辦單位新北市政府選擇全台最大的河濱公園「新北大都會公園」辦活動，占地24公頃，有全長約20公里的二重環狀自行車道、幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場等，寬闊的大草坪是最CHILL的野餐場地。

號稱「地表最強親子玩瘋樂園」的場地，白天可以散步、騎自行車，活動會場附近有全台最大、7公尺高「6秒著地」的全齡化堤坡滑梯公園，還有數十組各式可愛動物造型溜滑梯，以及上百組遊樂設施，非常適合親子放電。

當天下午有在圓山花博人氣爆表的Funtasty有趣市集進駐，有許多美食攤位和造型獨特的餐車，下午2點開始營業，民眾可提早卡位，先在草坪尋找合適地點舖上野餐墊，品嘗美食，傍晚到晚上再欣賞精彩音樂表演，白天一路免費暢玩到夜晚。

這場野餐音樂活動除了好聽好吃又好玩，大草坪上還將設計巨型藝術天幕，阻絕大部分日照，在徐徐的微風下野餐，來場浪漫的戶外野餐音樂會。大型手作天幕在草坪間堆疊，光影交錯，美景配著舞台上的天籟之音，在仲夏夜感受音樂季的熱情，浪漫無限。

●10月4日新北大都會公園首度野餐音樂會 7組卡司陣容、光影舞台、藝術天幕將震撼樂迷感官體驗

系列活動終極登場的「來新北．音樂盒．野餐」演唱會，節目從下午4點開唱，一路精采到晚間10點，卡司陣容堅強。

會場中有融合四季、日月概念打造的酷炫光影舞台，加上屢獲國際設計獎項團隊打造的吸睛藝術天幕，民眾可以輕鬆愜意地邊野餐、邊聽音樂，好聽、好吃、好看又好玩！

舞台以裝置藝術為設計概念，表演場地白天是地景藝術，開唱前適合美拍，夜晚才會成為表演者散發熱力與光芒的舞台。它採用最原始的素材，由專業職人手作，入夜後伴隨著舞台演出，可融合現代光藝美學，呈現視覺與聽覺的感官盛宴。