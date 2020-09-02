泌尿道感染好煩人 護理長：多吃蔬菜水果調節尿液酸鹼

悶熱的天氣，女性朋友如果沒有多喝水、不憋尿，容易導致泌尿道感染，衛生福利部桃園醫院8B病房護理長吳秀英指出，女性因為生理構造，尿道入口離外陰部及會陰部都較近，更需要多加留私密處的健康狀況。

吳秀英舉例，日前曾有一名於遊樂場工作的丁小姐，每年7月多就會住院，令她相當困惑，就醫後會談時才發現，丁小姐每年放暑假時間，業務特別繁忙，常忙到忘記喝水又加上憋尿，等到有空才去上廁所。

丁小姐其實之前就有解尿疼痛情形，但不以為意以為一陣子就會好了，不曉得自己輕忽身體發出警示，目前已經經過藥物治療穩定出院。

吳秀英解釋，有些女性因工作和環境的關係，養成憋尿習慣，進而影響膀胱正常排尿的功能，也會導致泌尿道感染，另外，停經後的婦女，膀胱粘膜抵抗力減弱，比較容易被感染。

至於如何預防泌尿道感染？吳秀英提醒，需要規律的生活作息、均衡飲食、充分飲水、勿憋尿及良好衛生習慣，都是預防泌尿道感染最好的辦法。

如女性朋友常常為反覆泌尿道感染所困擾，吳秀英指出，可多食用含有維生素Ｃ的水果和蔬菜，有助於調節尿液的酸鹼度，避免尿液中產生沉澱。