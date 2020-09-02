快訊

反美牛…當年百餘團體嗆聲 而今剩唯二

日本大學生的壓抑極限？「令和大疫」與高教危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長年背痛又怕開刀 新式獅子運動「喬筋骨」可緩解

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
郭文華醫師表示， 這名退役運動員腰椎退化長骨刺，經以新式整脊術，已緩解疼痛。記者王昭月／攝影
郭文華醫師表示， 這名退役運動員腰椎退化長骨刺，經以新式整脊術，已緩解疼痛。記者王昭月／攝影

一名中年退役運動員近年只要颳風變冷或下雨就鬧背痛，苦不堪言，醫師多數建議他開刀，但他希望能找到其他療法，最後有運動醫學科醫師查出他罹患腰椎退化性關節炎，且有嚴重骨刺及脊椎側彎現象，經以新式「獅子式運動」的徒手整脊技巧搭配傳統理療幫他喬筋骨，大幅減輕疼痛，如釋重負。

收治這名患者的活力得中山脊椎外科醫院運動醫學科醫師郭文華說， 病患年輕時曾有運動傷害，但繼續強忍苦練，不以為意。沒想到退役後只要一變冷或下雨，背痛就發作，影響生活作息。從X光片來看，他的5節腰椎全部退化，且每節都長骨刺，是嚴重的「腰椎退化性關節炎」，患者還併有角度約10度的腰椎側彎，好在尚未壓迫神經。

由於病患不想開刀，希望找無侵襲性的的治療方法，郭文華於是採用新式「獅子運動」推拿整脊技巧搭配震波等先進設備進行傳統理療及藥物注射，讓患者的腰椎儘可能恢復骨頭原的排列結構。

郭文華表示，一連串的整脊施治技術，先是徒手進行穴位鎮痛，接著由淺而深按摩肌膜與肌肉組織，讓筋肉恢復延展與舒緩，再以關節鬆動術整脊，依循古法「過三關」，使整脊推拿後的關節恢復正常活動功能，最後拍打肩井收功，患者當下感覺疼痛紓緩。

不過郭文華也提醒，老化是沒辦法逆轉的，民眾平時要維持行立坐臥的正確姿勢，注意保暖，常做拉筋等柔軟運動，也避免跳高及重訓的高負荷運動，或多從事游泳等水上運動或泡溫泉，患者則可以定期接受新式「獅子運動式」整脊術，以減少疼痛復發機率。

到醫院求治的退役運動員腰椎退化長骨刺，還併有脊椎側彎情形。記者王昭月／攝影
到醫院求治的退役運動員腰椎退化長骨刺，還併有脊椎側彎情形。記者王昭月／攝影

患者 醫師 關節炎

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：魔羯天菜將出現 巨蟹破財也開心

蕭敬騰率獅子「夏戀」脫衣送粉 揪迷弟Bii「蕭畢」開唱

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有自信桃花旺 雙魚得到餽贈紅利

獅子、處女、天秤限定優惠！壽星幾歲就送幾顆九孔鮑魚

相關新聞

路安大執法 首日開出7400張罰單 國庫進帳逾1100萬

為期一個月的全國路口安全大執法昨登場，交通部、內政部昨共同召開宣示記者會，強調路口安全重要性，現場透過執法情境演練，呼籲...

梅莎颱風遠離 吳德榮：北部、東北部今氣溫恐飆破37度

氣象局表示，今天受到西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金...

中秋國慶連假 國5高乘載提前1小時

日前端午連假遇上國旅爆發，國五連塞卅二小時破紀錄，令不少用路人「餘悸猶存」，交通部長林佳龍事後承諾會檢討。但交通部高公局...

學者：小客車若集中南港上國五 會更塞

針對交通部中秋、國慶連假國道疏運措施，祭出高乘載管制時間提前、國五南下封閉石碇和坪林南向入口交流道封閉等新措施。學者直言...

防油氣逸散 油槍按壓二分之一最適當

自助加油風氣愈來愈盛，台南市環保局配合紅外線成像儀掃描，發現油槍按到底或按壓過大這些方式，都會造成油氣逸散襲面而來，會影...

長年背痛又怕開刀 新式獅子運動「喬筋骨」可緩解

一名中年退役運動員近年只要颳風變冷或下雨就鬧背痛，苦不堪言，醫師多數建議他開刀，但他希望能找到其他療法，最後有運動醫學科...

健康保衛站／關節唇破裂 微創手術復原快

許多人跌倒後髖部會隱隱作痛，有人不以為意、越來越痛，每次身體前彎例如要穿襪穿鞋或走樓梯上樓，髖部深層就痛，找骨科及復健科...

健康保衛站／更年期不適 多腎、肝、脾失調

台灣女性停經多數介於48到52歲間，40歲後逐漸出現更年期症狀，衛福部屏東醫院婦產科醫師陳韋伶說，亞洲女性更年期常見症狀...

健康你我他／六問自己要什麼 才能擁有真正自由

「如果從明天開始就不用工作了，人生真的會比較快樂嗎？」

孕婦別吃生菜 防寶寶染李斯特菌症

衛福部疾管署公布，國內出現今年首例新生兒感染李斯特菌症案例，是一名出生不到一天新生兒，研判可能是女嬰在胎兒時期，因母親食...

練肌力 避免久坐久站下背痛

很多人的工作，需要久坐、久站或長時間行走，沉重的工作量及工作時間，往往超過身體的負荷，經常腰痠背痛，長期下來，惡性循環下...

健康主題館╱洗腎 人生不黑白 新一代血液透析 改善不寧腿症狀

「啊～你洗腰子，一世人就沒去啊。」這是傳統對洗腎病人的印象，覺得一旦洗腎，人生就此黑白。50歲的黃先生已經洗腎3年，現在...

熱門新聞

雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

顏色超夢幻！萊爾富9/2限量開賣3萬盒「夜霓紫」醫療口罩

獨／百種食材+A4和牛吃到飽！日本「上村牧場」首登台

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

孫芸芸在竹子湖的偽出國森林度假風 荒山野嶺也要下衣失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。