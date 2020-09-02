長年背痛又怕開刀 新式獅子運動「喬筋骨」可緩解

一名中年退役運動員近年只要颳風變冷或下雨就鬧背痛，苦不堪言，醫師多數建議他開刀，但他希望能找到其他療法，最後有運動醫學科醫師查出他罹患腰椎退化性關節炎，且有嚴重骨刺及脊椎側彎現象，經以新式「獅子式運動」的徒手整脊技巧搭配傳統理療幫他喬筋骨，大幅減輕疼痛，如釋重負。

收治這名患者的活力得中山脊椎外科醫院運動醫學科醫師郭文華說， 病患年輕時曾有運動傷害，但繼續強忍苦練，不以為意。沒想到退役後只要一變冷或下雨，背痛就發作，影響生活作息。從X光片來看，他的5節腰椎全部退化，且每節都長骨刺，是嚴重的「腰椎退化性關節炎」，患者還併有角度約10度的腰椎側彎，好在尚未壓迫神經。

由於病患不想開刀，希望找無侵襲性的的治療方法，郭文華於是採用新式「獅子運動」推拿整脊技巧搭配震波等先進設備進行傳統理療及藥物注射，讓患者的腰椎儘可能恢復骨頭原的排列結構。

郭文華表示，一連串的整脊施治技術，先是徒手進行穴位鎮痛，接著由淺而深按摩肌膜與肌肉組織，讓筋肉恢復延展與舒緩，再以關節鬆動術整脊，依循古法「過三關」，使整脊推拿後的關節恢復正常活動功能，最後拍打肩井收功，患者當下感覺疼痛紓緩。