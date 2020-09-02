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梅莎颱風遠離 吳德榮：北部、東北部今氣溫恐飆破37度

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
受到梅莎颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，新北市(龍洞)、宜蘭(蘇澳、龜山島)、花蓮、臺東(蘭嶼)及馬祖持續觀測到浪高2至3米左右的長浪。圖/中央氣象局提供
受到梅莎颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，新北市(龍洞)、宜蘭(蘇澳、龜山島)、花蓮、臺東(蘭嶼)及馬祖持續觀測到浪高2至3米左右的長浪。圖/中央氣象局提供

氣象局表示，今天受到西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，受到梅莎颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，新北市(龍洞)、宜蘭(蘇澳、龜山島)、花蓮、臺東(蘭嶼)及馬祖持續觀測到浪高2至3米左右的長浪，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「梅莎」颱風在東海、強度略減弱；向北北東撲向韓國；今、明(2、3)日其暴風圈將先後掃過日本西部及韓國。

此外，日本南方海面的「熱帶低壓」亦已於昨日20時發展為第10號颱風「海神」，將經「海洋熱含量」高的海域，而快速增強，6日暴風圈將通過日本西部一帶、7日掃過韓國。兩地皆在5天內，接連受到兩個這麼強的颱風重擊，史上未見，威脅之大自不在話下。

 

吳德榮表示，今天「梅莎」遠離，轉西南風，迎風面的中南部有局部陣雨或雷雨的機率；背風面的北部、東半部則為晴朗炎熱的天氣、最高溫將升至37度以上，中午前後要注意防曬、防中暑。各地氣溫：北部23至37度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至37度。

 

吳德榮說，明日至周六(3至5日)轉東北風，但水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；仍以午後的機率較高；明日各地氣溫略降，北台灣天氣稍轉涼，週五、六氣溫略升。下周日、一(6、7日)各地晴時多雲，中午前後炎熱，午後山區及花東有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週二(8日)水氣增多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。

颱風 吳德榮 韓國

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