雙颱共舞！海神颱風生成 氣象局：周末最靠近恐變中颱

9月第1天就雙颱共舞。中央氣象局說，一熱帶性低氣壓晚間8時生成今年第10號颱風海神，預計周六、下周日最接近台灣。至於今年第9號颱風梅莎強度維持中颱上限。

根據氣象局最新資訊，原位於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓於今晚8時發展為輕度颱風，編號第１０號（國際命名：ＨＡＩＳＨＥＮ，中文譯名：海神），預測向西北西往日本方向移動，對台灣無直接影響。

氣象局說，梅莎因為往北偏條件沒那麼好，維持中颱上限，增強為強颱的機會不大。至於海神，未來路徑預計先通過日本再往韓國方向走，對台灣沒有直接影響，不過其強度同樣可來到中颱，預計周末最接近台灣。

雨勢部分，氣象局說隨著梅莎北上，環境會轉為西南風，明天清晨到上午，中南部有短暫陣雨或雷雨，各地山區及東北部則要留意午後雷陣雨。

氣象局說，周四、周五兩天則是受到低壓帶影響，午後西半部、東北部會出現局部較大雨勢。之後又會轉為西南風，迎風面中南部留意降雨。