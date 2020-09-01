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交通大執法首日逾3千件違規 新北市取締上千件

中央社 / 台北1日綜合報導

為期1個月全國「路口安全大執法」今天登場，首日各地共取締逾3000件交通違規，其中新北市就取締1060件違規，又以闖紅燈及紅燈右轉占最多。

台北市行人10大易肇事路口之冠為大安區「信義路、建國南路口」，轄區警方今天告訴中央社記者，轄內重要路口首日違規取締件數累計至下午5時止為46件，其中「信義路、建國南路口」占8件，較平日件數增約1倍，研判應為首日執法認定較嚴所致。

新北市警局交通大執法由各警局編排容易肇事路段，執行宣導與取締違規。首日計取締1060件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉748件最多，其次是不停讓行人101件、行人違規211件。

桃園市政府警察局統計，截止今天下午2時，共取締778件交通違規，其中闖紅燈及紅燈右轉共有622件，汽機車行經行人穿越道及轉彎時未禮讓行人共有77件，行人違規計有79件。

基隆市警局交通隊指出，截至下午3時共取締16件違規，其中以「不暫停讓行人優先通行者」占10件最多，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

台中市警察局表示，到下午3時為止，共取締602件交通違規，包括汽機車不停讓行人及視覺障礙者違規36件、車輛轉向不暫停讓行人及視障者優先通行違規39件、闖紅燈及紅燈右轉違規418件，行人未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路共109件。

彰化縣警察局表示，執行全國路口安全大執法首日，規劃77處易肇事路口同步執行，統計到今天下午4時，全縣取締告發543件，闖紅燈及紅燈右轉446件最多，汽機車不停讓行人12件、車輛轉向不暫停讓行人47件。

雲林縣警察局日前公布全縣易肇事路段前10名，斗六警分局轄區占5個，斗六警分局今天與雲林縣警察局交通大隊在易肇事路口舉標語宣導，並開出17件車輛轉向不停讓行人的紅單。

嘉義市警察局交通隊統計，首日執法以闖紅燈及紅燈右轉60件最多，車輛轉向不暫停讓行人優先通行6件次之，汽機車不停讓行人5件。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏表示，交通違規也有「城鄉差距」，以嘉義縣來說，車子不禮讓行人很少發生，把紅綠燈當參考用的駕駛則不少，今天至下午3時為止，捉到46件違規闖紅燈。

台南市警察局交通大隊指出，今天截至下午2時為止共舉發398件違規，其中352件為闖紅燈與紅燈右轉、21件為行人違規，還有16件車輛轉彎未禮讓行人、9件車輛直行未禮讓行人。

台東警方今天在關山鎮火車站前交通大執法，4名高職學生因未走斑馬線遭取締。台東縣警察局表示，除了學生外，許多老人家也不習慣遵守號誌和行走斑馬線，行人過路口遭撞事故層出不窮，去年到今年6月已發生逾百件，造成164人受傷。

屏東縣今天在全縣17個易肇事路口進行取締，以「車不讓人」及「行人自身違規」作為取締重點，雖然政府已事先宣導預告，仍有不少民眾違規，交通隊將在明天公布取締績效。

警察 交通違規

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