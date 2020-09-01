自付差額特材訂極端值惹議 健保署澄清

健保署日前宣布，自付差額特材不訂上限價，但9月1日起將處理收費明顯不合理的極端值，再度引發醫界反彈。健保署今天澄清，極端值是醫界公協會自行訂定，遇到問題將加強溝通。

衛生福利部中央健康保險署今年6月公告，將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，8月1日上路，引發醫界反彈。衛福部長陳時中親自對外溝通並達成共識，健保署在8月又宣布不訂收費上限，先處理收費超過極端值的醫療院所。

健保署近日公告8類特材極端值，將於9月1日起發文給價格超出極端值的院所，要求9月底前調價或說明。消息一出，再次引發醫界反彈，批評健保署毫無信用，早已宣布不訂上限卻又匆匆訂出收費上限。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰今天接受中央社記者訪問時表示，6月13日陳時中邀集各界醫師、專家開會討論自費特材上限規定，會後做出3項決議，包括對健保特材做更細緻的功能分類、優先處理極端不合理價格、特材資訊公開透明等，後來雖不訂收費上限，但自費特材管理方向仍依循3項會議決議進行。

在極端不合理價格方面，健保署6月24日、7月1日曾和眼科醫學會等17個公協會開會討論極端值訂定，也就是特材的「不合理價格」，黃兆杰指出，公協會代表也認同應管理定價過高的特材，因此由公協會針對不同類別、功能特材訂出極端值，健保署僅根據討論出的結論，通知收費超過極端值的醫療院所。

黃兆杰說，健保特材極端值新制今天起將展開1個月勸導期，輔導醫院改善，若醫療院所採購價格真的高於極端值，健保署也會介入了解，加強溝通。