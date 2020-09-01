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運彩發行損失及賠償責任準備金結餘 經銷商認應還給他們

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，台灣運動彩券公司從銷售金額提撥0.5%做為發行損失及賠償責任準備金，若是沒有用完，應還給經銷售或做為行銷之用。記者黃寅／攝影
中華民國運動彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，台灣運動彩券公司從銷售金額提撥0.5%做為發行損失及賠償責任準備金，若是沒有用完，應還給經銷售或做為行銷之用。記者黃寅／攝影

台灣運動彩券公司從銷售金額提撥0.5%做為發行損失及賠償責任準備金，依現行規定在每10年發行屆期後，剩餘的錢即視為發行盈餘直接回歸運動發展基金，對此許多經銷商認為，這些錢都是自經銷售每筆的銷售額中提撥，用不完理當還給經銷商，沒有「充公」的道理。為此，體育署今舉辦公聽會聽取經銷商們的意見，做為未來修法參考。

公聽會委由台灣科技大學台灣彩券與博彩研究中心舉辦，要在全台北、中、南區各舉辦一場，並優先在台中市舉辦中區場，吸引中部地區許多業者前往，經銷商紛為自己的權益發言，甚至為此砲聲隆隆。

中華民國運動彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，本屆的運彩是犧牲了經銷商的傭金，從8%降為6.25%，而把獎金賠率從75%提高為78%，對運動發展基金有幫助，所以這0.5%的費用若沒有用光，應該還給辛苦努力的經銷商。若是體育署認為不該均分給經銷商，也應該用於運彩行銷活動，例如做些廣告、成立運彩的網路電視台等，以提升運彩整體形象，而不應該是充公，因為這些錢都是經銷商努力得來的。

他說，他不反對提撥這筆錢做為發行損失及賠償責任準備金，做若是沒有用上，以一年2億計算，每一屆10年就是20億元，這些錢都來自經銷商的每筆銷售，若就此充公，怎說得過去，應該歸還給經銷售們。

另也有經銷商指出，以現在物價通膨而言，經銷商的利潤早已太少，比公益彩券的8%也少，政府應以經銷商的生計為考慮，把發行損失及賠償責任準備金的結餘還給經銷商。

體育署副署長林哲宏說，本屆發行損失及賠償責任準備金原本還有9億元的結餘，但受此次疫情影響，體育署即把其中的7億元提出做為提高獎金之用，也使得8月的投注情形就因此提高不少。對於業者的心聲，體育署很重視，開公聽會就是要聽取大家的意見，目前前還在蒐集大家的意見中。

體育署今在台中市舉辦公聽會聽取經銷商們對於發行損失及賠償責任準備金結餘款用法意見，做為未來修法參考。
體育署今在台中市舉辦公聽會聽取經銷商們對於發行損失及賠償責任準備金結餘款用法意見，做為未來修法參考。

體育 彩券 疫情

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