運彩發行損失及賠償責任準備金結餘 經銷商認應還給他們

台灣運動彩券公司從銷售金額提撥0.5%做為發行損失及賠償責任準備金，依現行規定在每10年發行屆期後，剩餘的錢即視為發行盈餘直接回歸運動發展基金，對此許多經銷商認為，這些錢都是自經銷售每筆的銷售額中提撥，用不完理當還給經銷商，沒有「充公」的道理。為此，體育署今舉辦公聽會聽取經銷商們的意見，做為未來修法參考。

公聽會委由台灣科技大學台灣彩券與博彩研究中心舉辦，要在全台北、中、南區各舉辦一場，並優先在台中市舉辦中區場，吸引中部地區許多業者前往，經銷商紛為自己的權益發言，甚至為此砲聲隆隆。

中華民國運動彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，本屆的運彩是犧牲了經銷商的傭金，從8%降為6.25%，而把獎金賠率從75%提高為78%，對運動發展基金有幫助，所以這0.5%的費用若沒有用光，應該還給辛苦努力的經銷商。若是體育署認為不該均分給經銷商，也應該用於運彩行銷活動，例如做些廣告、成立運彩的網路電視台等，以提升運彩整體形象，而不應該是充公，因為這些錢都是經銷商努力得來的。

他說，他不反對提撥這筆錢做為發行損失及賠償責任準備金，做若是沒有用上，以一年2億計算，每一屆10年就是20億元，這些錢都來自經銷商的每筆銷售，若就此充公，怎說得過去，應該歸還給經銷售們。

另也有經銷商指出，以現在物價通膨而言，經銷商的利潤早已太少，比公益彩券的8%也少，政府應以經銷商的生計為考慮，把發行損失及賠償責任準備金的結餘還給經銷商。

體育署副署長林哲宏說，本屆發行損失及賠償責任準備金原本還有9億元的結餘，但受此次疫情影響，體育署即把其中的7億元提出做為提高獎金之用，也使得8月的投注情形就因此提高不少。對於業者的心聲，體育署很重視，開公聽會就是要聽取大家的意見，目前前還在蒐集大家的意見中。