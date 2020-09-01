淡水古蹟館大玩穿越 清朝軍官帶你走訪古戰場

1884年清法戰爭中的「滬尾之役」發生於現今新北市淡水區，至今留下不少戰爭遺址，淡水古蹟博物館特別於9月19、20日舉辦古蹟日活動，由在地文史工作者及歷史系學者帶隊，並安排身穿清軍、法軍服飾的伴遊一起走訪各個景點，走入時光隧道，感受當年的歷史現場。

淡水古蹟博物館指出，19、20日舉辦的「行動文資‧翻轉新北-回到1884─探訪滬尾之役歷史軌跡」古蹟日活動，分為2條路線「兩軍交鋒勇者勝-清法戰爭路徑」及「戰爭底下的洋人生活圈」，並由淡水文史工作者張建隆及淡江大學歷史系副教授李其霖帶隊。

「兩軍交鋒勇者勝-清法戰爭路徑」將從濱海沙崙站啟程，經程氏古厝、沙崙海水浴場（法軍登陸及撤退地）、望高樓、天生國小大門旁（金目港仔溼地）、瓦店埤、阻絕線、白砲臺、水雷營及得忌利士洋行等處，體驗當年的戰況。

「戰爭底下的洋人生活圈」則一路從淡水海關碼頭出發，行經淡水紅毛城、前清英國領事官邸、理學堂大書院、馬偕故居、馬偕租處、淡水街長多田榮吉故居、得忌利士洋行、偕醫館及淡水禮拜堂等古蹟群，感受當時人們的生活情形。

淡古館長柏麗梅表示，古蹟日除安排專業老師導覽，也將有穿越時空的清軍和法軍陪大家一起「走歷史」，民眾可合影留念，活動全程免費，明日中午12時起，在淡古官方網站報名，共2路線、4場次，額滿為止。