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汐止警路口安全大執法 保障用路者平安

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止分局配合全國同步路口交通大執法專案，維護用路者安全，為保障行車平安更盡一份心力。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局配合全國同步路口交通大執法專案，維護用路者安全，為保障行車平安更盡一份心力。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區轄內新台五路一段與連興街口、大同路二段與建成路口等地皆曾發生過行人嚴重事故，為加強宣導路口安全觀念並防範交通事故發生，即日起，汐止分局今(1)日起配合全國同步路口交通大執法專案，維護用路者安全，為保障行車平安更盡一份心力。

交通部統計108年全國道路交通事故30日內死亡人數為 2,865人，109年1至5月為1,221人，較去年同期增加；108年全年交通事故其中約有6成發生於路口，肇因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」居次；另經統計107年行人死亡人數為406人，108年死亡人數為458人，人數亦有反彈攀升趨勢，行人事故致死近4成發生於路口，其肇因以車輛「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為多。

汐止警分局在轄內重要路口宣導「路權」與「路口慢看停」觀念（「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行）並就下列交通違規情形加強取締：1. 汽機車不停讓行人。2. 車輛轉向不暫停讓行人優先通行。3. 汽機車闖紅燈及紅燈右轉。4. 行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。

汐止警方呼籲駕駛車輛至路口，務必注意並遵守現場標誌、標線、號誌規定，路口轉彎時，一定要注意A柱後方視線死角，確認安全後再通過，並多禮讓行動不便者及學幼童，勿貪一時之快造成終生遺憾；行人過馬路也要遵守規定，勿闖紅燈或擅自跨越分隔島；警民一同維護用路者安全，為保障行車平安更盡一份心力。

事故 汐止

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