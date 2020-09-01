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彰化路口115名警察大執法 竟還有328件闖紅燈

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影

全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午，全縣共告發415件。令人意外的是，在警察面前，卻仍有328件闖紅燈，主要是紅燈右轉，而「行人也不是最大」，共有29件違規橫越馬路，可處罰300元。

彰化縣警察局在今天的路口大執法，到中午全縣取締的415件中，汽機車不停讓行人11件、車輛轉向不暫停讓行人47件，闖紅燈328件、行人違規29件。

由於這些路口都有員警執法，為什麼仍會有328件闖紅燈案件，連警方也有意外，經警方分析原因，可能很多民眾習慣紅燈右轉，甚至誤以為未違規，因違規事證明確，才占取締將近8成。

讓令民眾較有爭執的取締是，行人違規部分，過去總是認為「行人最大」，很多人沒想到橫越馬路沒走斑馬線，也會被處罰；至於汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人，駕駛人吃上罰單，也都很不服氣，在彰化市彰化基督教醫院執行時， 違規人不思檢討，反指責警方做秀，讓員警啼笑皆非 。

交通隊長林世明說，這些路口常見的違規，在道路交通管理處罰條例都有明文規定，只是很多民眾沒養成遵守的習慣，因此透過此次全國大執法，做進一步宣導，以維護路口的安全。

據彰化縣警察局統計，2020年彰化縣內發生路口交通事故計1萬1872件，占全般交通事故發生近5成，其中路口發生死亡交通事故計47件、造成49人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多。

交通隊長林世明表示，今天起展開的「路口安全大執法」，主要針對易肇事路口，規畫編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影
全國路口安全大執法，彰化縣警察局在今天執行首日，動用115名警力在全縣77處易肇事路口同步執行，到今天中午為止，全縣共告發415件。記者劉明岩／攝影

警察 事故

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