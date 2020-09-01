老人長壽從「口」開始 醫推「健口操」促牙口健康

台灣已進入高齡社會，65歲以上人口已達14%，年長者照護已成不可忽視問題。陽明大學牙醫學院特聘教授許明倫表示，失智、失能、認知功能障礙與吸入性肺炎為年長者、銀髮族群的四大疾病威脅，除應均衡飲食、清潔口腔、偶爾嚼食無糖口香糖鍛鍊咀嚼力外，並建議可每日做三次「口腔健康操」（健口操）來進行咀嚼肌鍛鍊，防止嗆咳與幫助吞嚥功能。

為呼籲全民重視口腔咀嚼及吞嚥能力，台灣前進文化發展協會與陽明大學牙醫學院咀嚼與吞嚥團隊，今推廣「健康老，從口開始」觀念。

許明倫表示，咀嚼咬合與大腦功能之所以息息相關，就在於「咀嚼」的動作能刺激海馬迴，維持認知功能，提高空間記憶。據美國生醫期刊「Aging」今年發布一份對50歲以上成年人所做研究顯示，咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有關聯。

他與團隊兩年前的研究也顯示，年長者的牙口差、咀嚼吞嚥功能不好，會影響認知功能異常；但若能維持咀嚼和吞嚥相關能力，將可減少認知功能退化，如延緩失智症發生。此研究也獲得「國際牙醫學研究會」論文獎。同時，國際上許多研究也證實，強化咀嚼能力將有助於降低失智並預防老化症狀，因此，他鼓勵長者在可咀嚼的能力範圍多咀嚼，便可預防失智和吸入性肺炎。

而為提升民眾與年長者咀嚼力，許明倫與其咀嚼與吞嚥中心團隊設計了健口操，由團隊成員蔡法慈示範健口操六要訣，包含肩膀運動、頭頸運動、鼓腮、舌頭運動、唾液腺按摩與發音練習，只需約三分鐘，民眾只要利用瑣碎時間就能輕鬆進行鍛鍊，也能保持牙口健康。