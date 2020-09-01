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不怕口罩缺貨！LG推口罩型空氣清淨機 HEPA濾網隨身戴
疫情不只讓全球各種國際展會幾乎全都停擺或轉為線上舉辦，也讓「健康」成為新品設計的重要關鍵字。
LG電子將於2020 IFA大展推出革命性LG PuriCare口罩型空氣清淨機，解決自製口罩品質不一，拋棄式口罩又易供貨短缺的兩難，採用近似LG家用PuriCare空氣清淨機濾網的雙層HEPA等級濾網，帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，並將於第4季開始於特定市場販售。
LG PuriCare口罩型空氣清淨機使用可替換式高效濾網，並結合雙淨化風扇與專利呼吸感測器，消費者在享受乾淨空氣的同時，機器會感測消費者的呼吸週期與呼吸量，自動調整3段速的雙淨化風扇運轉，幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸好空氣。
LG透過精密的臉型分析，確保LG PuriCare口罩型空氣清淨機的設計符合人體工學，緊密貼合臉部，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性，即使配戴數小時依然舒適，高效輕量的820mAh電池最長可使用達8小時。另外，還隨附配備UV-LED燈的專用收納盒，機器未使用時放置於盒內即可確保衛生無虞，還能為機器充電；如濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至 LG ThinQ App。不論是濾網還是耳掛，LG PuriCare口罩型空氣清淨機的所有零件皆可替換與回收，充分落實環保概念。
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