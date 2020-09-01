加強流向管理 中醫藥司盼訂礦物類中藥列管化學物質

八月初發生台中市前議長張宏年一家四口鉛中毒案，進而爆出中醫診所違法開立硃砂等禁藥。衛福部中醫藥司也要求各縣市衛生局清查轄內中醫診所、中藥房，是否違法陳列、販賣硃砂。衛福部中醫藥司今公布稽查結果，完成抽查4100多家中藥診所及中藥行，未發現違規；但為強化硃砂、鉛丹等礦物類中藥的流向，中醫藥司也將與環保署毒物及化學物質局合作，將列管化學物質進行流向管理。

台中市中醫診所使用列管禁藥致中毒事件，引發民眾對中藥安全的疑慮，因此八月初衛福部中醫藥司便發文至各縣市衛生局，要求清查轄內中醫診所、中藥房等，是否違法陳列、販賣已被完全禁用的硃砂，以及是否調劑不得用於口服的鉛丹，並於8月25日前完成回報。

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，已經完成稽查4100家業者，全都合乎規範，未發現違規情事。

但既然都合格，為何還會有中醫診所可違法開立禁用中藥，且如何取得來源？陳聘琪表示，據了解兩業者應都是向同一供應商取得來源，但目前還在偵查階段，真正來源要等偵查結果公布後才能確認。

除了加強稽查外，衛福部中醫藥司為強化礦物類中藥的管理，除了原本作為藥用的中藥材，業者進貨時原本就應列簿冊管理外，為免有些礦物進口時為其他用途，卻偷偷作為藥用。

因此，衛福部中醫藥司兩周前也已發文環保署毒物及化學物質局，建議將硃砂、鉛丹 、黃丹、白降丹、 砒石、雄黃等礦物質公告為列管化學物，進行流向管理；若將來公告為列管化學物，將由環保署毒化局上網公告。