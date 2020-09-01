中秋連假國道疏運措施出爐 國5石碇、坪林將匝道封閉

端午連假期間，剛好遇上國旅大爆炸，國道五號破天荒連塞32小時，令不少用路人「餘悸猶存」，交通部長林佳龍則在事後承諾會檢討。隨著中秋連假、雙十國慶將屆，高公局今公布中秋、國慶連假國道交通疏導措施，不僅連假首日，國一、國三、國五部分路段高乘載管制時間提前一小時，改為上午6至12時實施外；10月1、2日，以及10月9日，凌晨0時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

高公局表示，今年受到疫情影響，民眾無法出國，國旅量暴增，確實也導致高速公路車流量增加，預估中秋連假(10月1日至4日)期間，全國道交通量約110至124百萬車次，是平日的1.4倍；國慶連假(10月9日至11日)，全國道交通量為110至115百萬車次，約平日的1.3倍。

其中國五部分，預估中秋連假首日交通量將高達125百萬車次。高公局表示，這將會創下中秋連假的歷史新高；北返車潮預估在連假第三天出現，交通量約122百萬車次。

高公局表示，根據以往的經驗，連假前一天，國五就會陸續出現南下車潮，預估連假首日上午6時就會開始塞車，一路塞到下午5時止；第二天則預估下午3時就會開始出現北返車潮，大概要到晚上10時才會稍微紓解。

為此，高公局今也公布中秋、國慶連假國道疏運計畫，不僅連假期間實施單一費率(75折，無每日20公里優惠里程)；國3「新竹系統至燕巢系統」實施「路段差別費率」，也就是採單一費率再8折收費；另，連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

高公局表示，中秋連假前一天(9月30日)，國3雙向及國5南向採精進式匝道儀控；中秋節當天(10月1日)，國1南向內湖至頭份、國3木柵至香山、國5南港系統南入，上午6至12時實施高乘載管制。

此外，10月1日、2日，凌晨0時至中午12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

國慶連假部分，高公局表示，國5連假首日(10月9日)，南港系統南入，上午6至12時實施高乘載管制，凌晨0時至中午12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉；10月10日國慶日當天，國5南港系統南入、石碇、坪林南向入口，上午6至12時實施高乘載管制。

高公局表示，以往國五都是從石碇開始最先回堵，一路回堵到南港系統，因此這次針對石碇、坪林南向入口進行半天的匝道封閉，希望可以改善壅塞情形，也鼓勵民眾多使用大眾運輸工具。

高公局表示，預估國五會因為這些交管措施，約減少半小時的壅塞；另也提醒，根據過去經驗，連假首日蘇澳出口回堵較嚴重，建議前往蘇澳籍東山的用路人，可改道羅東交流道駛出，利用台2、台9前往。

不過之前因國道塞車問題嚴重，交通部高公局曾委託中華民國運輸學會邀專家學者「會診」，當時學者建議實施差別費率，通行費提高為10倍以上，人民才有感。

對此，高公局表示，現行法規對於差別費率有「天花板」限制，若要提高得要先修法，太過曠日廢時，因此目前不考慮，主要還是以實施匝道封閉，以及擴大高乘載路段、時段等交管措施為主，這也是參考當初學者的意見。