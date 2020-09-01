影／自助加油逸散油氣直襲肺部 實測2分之1力道最適合

自助加油風氣愈來愈盛，台南市環保局配合紅外線成像儀掃描，發現油槍按到底或按3/4的加油方式，油氣逸散撲面而來，影響健康；若按壓約1/2力道，油氣逸散出來的高度約在腰部，較不會吸入肺部。

空氣及噪音管理科長楊朝全表示，他自己也常自助加油，每次加油時也格外注意油氣逸散情形，由於每次加油時都聞到濃濃油氣味，覺得很不舒服，因此，試著以按壓強度來測試，發現按壓強度若愈小，就愈聞不到油氣逸散出來的味道。

為了宣導正確加油，減少油氣逸散並汙染環境，台南市環保局配合紅外線成像儀實地掃描測試。一般加油員都是將加油器按到底，加油時儀器螢幕顯示逸出的油器四散，直襲頭部以上；若力度是3/4，逸散油氣則直撲口鼻，明顯吸入油氣，危害身體。若把力度控制在1/2，逸散出來油氣約在腰部處；若按壓力度降至1/4，螢幕上顯示，逸散出來的油氣很少，但缺點是加油速度太慢。

楊朝全說，油氣逸散量的多寡與按壓力道有關，若壓到底，油直接沖入油箱，由於撞擊量大，逸散出來的油氣就明顯多。雖然按到底或3/4力道的加油方式，速度會較快，但因逸散油氣多，除了汙染環境也有害身體，建議1/2力道的加油速度最適當，目前已加強宣導，讓加油員和民眾知道，保護自己也減少汙染。