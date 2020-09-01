鉛中毒盛唐非首例！ 三月已出現這家開的藥致一家中毒

台中市前議長張宏年一家四口因中藥材導致的鉛中毒案，引發社會關注，之後才又追查出盛唐及九褔中醫診所違法添加禁藥硃砂。北榮臨床毒藥物諮詢中心今舉辦研討會，在這波鉛中毒案收治十多位病人的中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮則分享臨床情況，並透露早在三、四月，就有中部另一家人，因服用九福診所的中藥「五寶粉」而發生鉛中毒的案件。

洪東榮表示，一名23歲女性在自家的塑膠重置工廠擔任會計，因反覆肚子痛長達六周，加上出現四肢無力和黃疸症狀就醫，檢查後發現血中鉛71.35ug/dl，高於正常值10 ug/dl，4月8日確診為鉛中毒。除了這名女子外，她的父、母、兄弟的血鉛濃度也很高，分別為71.35 ug/dl、61.18 ug/dl、54.32 ug/dl。

由於鉛中毒可能來自環境汙染，且該名女子家開塑膠工廠，因此懷疑是因工廠暴露所致，除了採集工廠附近的土壤，製造塑膠的廢料，發現鉛含量都很低。

之後發現，他們家中有隨時服用「五寶粉」的習慣，送驗後發現鉛含量超過10萬5500 ug/g，才確認中藥為中毒來源。而提供該藥品的即為後來爆出也開禁藥的台中市的九福中醫診所，但由於全案仍在偵辦中，因此不合格的中藥來源為何等，都還在調查中。