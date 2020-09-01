仙角奶奶熱舞啟發陳時中 他談近期體悟：好膽你就來

弘道老人基金會今舉辦「第一屆銀響力新聞獎」，碰上美豬美牛議題，現場充斥媒體，開場由仙角社區奶奶們獻上搭配張惠妹「好膽你就來」音樂的熱舞，衛福部長陳時中笑稱熱舞啟發了他，如同奶奶們的表演一樣「好膽你就來」，他也是一位年紀大的老人，很多老人都說自己「做什麼事都沒辦法」（台語），但老年人生應該要有著「好膽你就來」的原則，且一定要積極運動以及均衡飲食。

陳時中表示，自己也是一位上了年紀的老人，也希望成為不老騎士，但是人到這個年紀就或說「做什麼事都沒辦法」（台語），但老的時候應該要有「好膽你就來」這樣一個正向的精神，積極、活躍。

高齡社會中每個人都會遇到年老，生命脆弱的時刻，陳時中說，面對老年生活應該要積極，均衡飲食、維持運動，在自己可行的狀態下，照顧好自己，人生無論幾歲都可以很積極，有能力的話就回饋社會，特別是在還沒有老以前，就要先照顧好身體，才能有更好的晚年生活。