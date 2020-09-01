快訊

中元普渡拜罐頭 外觀出現這4大狀況千萬不要買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仙角奶奶熱舞啟發陳時中 他談近期體悟：好膽你就來

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長陳時中。圖／本報資料照
衛福部長陳時中。圖／本報資料照

弘道老人基金會今舉辦「第一屆銀響力新聞獎」，碰上美豬美牛議題，現場充斥媒體，開場由仙角社區奶奶們獻上搭配張惠妹「好膽你就來」音樂的熱舞，衛福部陳時中笑稱熱舞啟發了他，如同奶奶們的表演一樣「好膽你就來」，他也是一位年紀大的老人，很多老人都說自己「做什麼事都沒辦法」（台語），但老年人生應該要有著「好膽你就來」的原則，且一定要積極運動以及均衡飲食。

陳時中表示，自己也是一位上了年紀的老人，也希望成為不老騎士，但是人到這個年紀就或說「做什麼事都沒辦法」（台語），但老的時候應該要有「好膽你就來」這樣一個正向的精神，積極、活躍。

高齡社會中每個人都會遇到年老，生命脆弱的時刻，陳時中說，面對老年生活應該要積極，均衡飲食、維持運動，在自己可行的狀態下，照顧好自己，人生無論幾歲都可以很積極，有能力的話就回饋社會，特別是在還沒有老以前，就要先照顧好身體，才能有更好的晚年生活。

陳時中 台語 老年人 衛福部

延伸閱讀

被酸台屢輸出病例漏洞大 陳時中反酸陸是信用不好單位

獨攬美豬美牛發言權 陳時中稱因為媒體都很精明

反擊國台辦 陳時中：防疫有沒有漏洞大家心知肚明

陳時中要別扯台灣後腿 柯文哲：不希望中央地方鬥法

相關新聞

晶華酒店遭爆不能用補助 民眾憂：安心補助用完了？

安心旅遊補助七月上路至今，因民眾參與熱烈，導致39億元預算快要見底，儘管交通部強調會再加碼16億元，保證安心旅遊補助用到...

豬肉要標示 業者憂殃及池魚 消費者：不知還能相信誰？

食藥署公布含豬肉及豬可食部位原料的包裝食品，應在容器或外包裝以中文顯著標示該原料的「原產地（國）」，且規範以「屠宰地（國...

媽媽別吃生菜！新生兒出生確診李斯特菌症 死亡率達三成

衛福部疾管署今公布，國內出現今年首例新生兒感染李斯特菌症案例，是一名出生不到一天新生兒，研判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食...

仙角奶奶熱舞啟發陳時中 他談近期體悟：好膽你就來

弘道老人基金會今舉辦「第一屆銀響力新聞獎」，碰上美豬美牛議題，現場充斥媒體，開場由仙角社區奶奶們獻上搭配張惠妹「好膽你就...

影／大安濱海樂園不一樣 豪華露營區翻轉昔日荒廢地

大安濱海樂園不一樣了！初期大安海水浴場嚴重沒落，幾近荒廢，歷任市府舉辦音樂節丶砂雕節逐漸帶動季節人氣，市政府觀光旅遊局推...

欲減路口事故 交通部9月開始路口大執法

交通部將於9月1日加強路口違規取締，將針對車輛未禮讓行人、闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定穿越馬路等路口常見違規開罰，交通...

縱管處推桌遊實境APP 邀遊客訪小鎮集章換好禮

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億元補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管...

澄清湖開園一甲子 免費入園擴及高市外籍人士

高雄澄清湖是許多人童年的出遊景點，西元1960年開放至今剛好滿60年，自來水公司今天慶祝開園一甲子，系列活動延續至年底。...

明年台北書展首推！每位參觀者可獲100元購書抵用券

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2021年第29屆台北國際書展，將於明年1月26日至31日於世貿一館一、二樓H區舉行。...

影／驚！小一學童心臟破3個洞 心導管成功封堵開心上學

台中市廖姓男童上國小後，出現會喘、胸悶現象，家長以為好動又吃冰導致不以為意，直到接受台中市小學一年級學童心電圖篩檢後，發...

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

2020年9月起，多項交通、生活相關新制上路。交通方面有全國路口安全大執法、機車汰舊換新補助、兒童安全座椅新規定、北市機車停車吃到飽上路；生活方面則有租賃契約和電費上限規定，便利商店上限提高。詳細內容一次整理給你看！

年長腦部易萎縮 醫籲運動充足睡眠不吃NG食物來凍齡

台灣2018年已邁入高齡社會，董氏基金會表示，台灣人平均壽命達80.7歲，但據統計健康餘命只有72.3歲，不少年長者晚年...

熱門新聞

又大又強如「梅莎」？ 熱帶低壓將發展成颱風「海神」

疫情衝擊！傳H&M台北站前店11月底收攤 業者回應了

工程師社會地位高嗎？網友曝「辨別關鍵」：薪水差超多

整理包／9月1日起多項新制上路！ 租屋電費上限、機車汰舊換新補助都有變動

梅莎颱風登今年風王恐成強颱 北北基桃大雨特報

安倍被潰瘍性大腸炎折磨50年 病患「日跑廁所30次」抱馬桶才有安全感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。