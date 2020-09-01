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影／大安濱海樂園不一樣 豪華露營區翻轉昔日荒廢地

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
大安濱海樂園相思林改建為豪華露營區。圖/台中市觀光局提供
大安濱海樂園相思林改建為豪華露營區。圖/台中市觀光局提供

大安濱海樂園不一樣了！初期大安海水浴場嚴重沒落，幾近荒廢，歷任市府舉辦音樂節丶砂雕節逐漸帶動季節人氣，市政府觀光旅遊局推OT案，結合生態旅遊、親水體驗的豪華露營區「向海那漾」透過濱海自行車道串連高美濕地，營造北大安、南高美的海線觀光旅遊帶。

大安海水浴場早期因大腸桿菌超標，靠海卻不能玩水，逐漸沒落。但根據2018年環保局海域水體監測結果，夏秋季6到12月的水質評析介於優良到普通，顯見海水浴場水質明顯改善。

台中市政府觀光旅遊局辦理大安濱海旅客服務中心及周邊設施OT案招商，結合生態旅遊、環境教育、親水體驗的豪華露營區「向海那漾」並透過濱海自行車道串連高美濕地，營造北大安、南高美的海線觀光旅遊帶。

但大安濱海旅客服務中心OT案也流標多年，觀旅局長林筱淇今在市政會議專案報告指出，大安濱海旅服務中心及周邊設施OT案招商2017年5月開始辦理，歷經3次招商，今年3月與民間機構向海那漾股份有限公司簽約，7月1日正式營運。

大安風景區觀光遊憩設施改善工程，建置海濱露營區、貨櫃營位、活動廣場、新建衛浴廁所等，去年6月20日完工。

風林地景廊道計畫-大安風景區海灣遊憩設施改善工程，濱海樂園周邊搭建竹編圍籬、建置景觀平台、游泳池防水鋪面改善及周邊景觀環境改善，今年6月12日完工，並舉辦大安沙雕音樂季等活動行銷推廣。

林筱淇表示，在環境教育部分，大安濱海露營區今年8月17日更榮獲行政院環保署，通過環境教育場域合格認證為全國第一座環境教育場域的濱海豪華露營區，結合生態解說、DIY手作課程、風舞市集、及LIVE演唱表演等；露營區每帳皆附有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，解決民眾戶外露營的不便。

露營區曾面對蚊蟲丶氣候的挑戰，業者購置防蟲滅蚊設備，另打算東北季風盛行的11月到隔年1月暫時歇業。

大安濱海樂園相思林改建為豪華露營區。圖/台中市觀光局提供
大安濱海樂園相思林改建為豪華露營區。圖/台中市觀光局提供

露營區 高美濕地 海水浴場

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