媽媽別吃生菜！新生兒出生確診李斯特菌症 死亡率達三成

衛福部疾管署今公布，國內出現今年首例新生兒感染李斯特菌症案例，是一名出生不到一天新生兒，研判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食用受李斯特菌污染的食物，引發母子垂直感染的可能性較高。近三年累積4例新生兒個案，均為母子垂直感染，侵襲性李斯特菌症死亡率達三成。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青表示，該個案是一名北部女嬰今年8月下旬出生時，即因呼吸急促症狀收治住院，經通報檢驗確診。經調查，個案母親無症狀，曾於今年5至6月懷孕期間，食用生菜沙拉及生魚片等生食，造成垂直感染。

李斯特菌症主要經由食用遭汙染的食物感染，國內曾在經包裝的即食肉品檢出此菌，生魚片也是高風險食品。林詠青說，若感染李斯特菌症新生兒出現腦膜炎或腦炎症狀，可能留下後遺症，但該個案主要為菌血症表現，住院十天左右症狀正在緩解、預後好，研判可於近日出院。

「李斯特菌症」自2018年1月1日列為傳染病防治法，今年截至目前共97例個案，低於2018及2019年同期（121例及129例）；新生兒個案累計4例，均為母子垂直感染，另有9例有早產、孕程前期胎兒感染而流產及死產情形女性個案檢驗確診。

林詠青說，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，自行痊癒；免疫力低下族群則可能引發侵襲性感染。

李斯特菌自然存在泥土及水中，人們主要是透過食用受污染的食物或水而感染，少數病例是經由直接接觸感染，如獸醫或畜產工作者經接觸帶菌動物或家畜排泄物而感染。人與人直接傳染罕見，除孕婦可由胎盤傳染給胎兒，或新生兒於產婦分娩，經產道感染，尚無人傳人案例。

據疾管署資料，國外案例調查報告曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。

林詠青說，目前無疫苗可預防。由於李斯特菌症主要是經由食用遭汙染的食物而感染，此菌於冷藏室的4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才可殺死，因此，建議瓜類應削皮食用，熟食、勿飲用生乳及謹慎處理食品、避免汙染是最重要的預防方法。