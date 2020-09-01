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縱管處推桌遊實境APP 邀遊客訪小鎮集章換好禮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
縱管處推桌遊實境APP，邀遊客訪小鎮集章換好禮。圖／縱管處提供
縱管處推桌遊實境APP，邀遊客訪小鎮集章換好禮。圖／縱管處提供

花蓮安心旅遊補助熱絡，縣府表示，暑假2個月已用掉3.2億元補助款，已申請第5波。為延續暑假觀光熱潮，花東縱谷國家風景區管理處規畫桌遊實境APP，邀民眾訪小鎮集遊章，花東共有48個景點，只要到任一景點就能自動蓋章，若集滿即可換取小禮物，還有可能獲得防潑水登山背包。

自6月國內陸續鬆綁防疫限制後，花蓮一直是國旅的首選，縣府觀光處副處長張志翔指出，這次安心旅遊補助花蓮被列為最高級距，每波核定8000萬元，中央規定只要申請款滿8成後，就可追加申請，目前已申請第5波，等於2個月用掉3.2億元，應是全台最多，且相較上次的秋冬遊2.6億元，這次申請補助金額非常驚人。

縱管處長郭振陵說，結合手機數位App與觀光旅遊是未來趨勢，因此與剛獲金炬獎年度創新設計獎的Doweing App合作，即日日起到12月31日止推出「漫遊花東賓果」活動，遊客可透過集章遊戲走訪花東16個小鎮及山脈，包含登山步道、自行車道、景點、文物館等共48個景點。透過App不僅可以累積電子章，更能當作導覽地圖使用，到的各個不同類型的景點體驗花東的多樣及迷人之處。

遊客只要到任一景點收集電子章即完成該小鎮任務，收集2個小鎮任務、或完成4個小鎮任務連成直線、橫線的電子章，即可換好禮，包含螢火蟲方巾、頸枕、環保伸縮杯等。若收集完成所有16個小鎮任務電子章，就可獲得限量防潑水登山背包。

郭振陵說，縱管處9、10月活動陸續登場，包含9月11、12日「花東海灣盃自行車挑戰賽」、「玉富伸展台大地時裝秀」、10月24、25日於羅山露營區辦理「縱谷原遊會部落食、體驗樂園」，歡迎大家玩縱谷。

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