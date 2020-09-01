晶華酒店遭爆不能用補助 民眾憂：安心補助用完了？

安心旅遊補助七月上路至今，因民眾參與熱烈，導致39億元預算快要見底，儘管交通部強調會再加碼16億元，保證安心旅遊補助用到9月底沒有問題，不過如今卻有民眾反映，想趁安心旅遊補助期間到晶華酒店入住，不料訂房組卻說補助額度已用完，讓民眾相當緊張，擔憂是不是安心旅遊補助提早喊卡。

陳姓民眾表示，最近雙北旅館酒店為了促銷，折扣都相當優惠，想說趁著安心旅遊補助還沒有結束前，來體驗一下五星級飯店，不料本來訂房時，都說可以用補助，但訂完房間後，晶華酒店卻突然間改口已經不能使用了，讓人相當意外。

實際上，類似情形已在網路上引發討論，有民眾表示，好像是之前居家檢疫爭議，導致晶華酒店的補助被喊停；也有民眾擔憂該不會是安心旅遊補助提早用完了嗎。另也有網友質疑，不管是哪一種的「喊停」，被懲罰的都是消費者。

對此，晶華酒店表示，之前因為接待國外返國旅客，和北市府觀傳局新發布的規範不同，導致補助資格被取消，但由於公文來回需要時間，北市府並未明確表示「何時正式生效」，為避免困擾，網站上原本標示的「安心旅遊補助」已先拿下，不過在補助暫停日生效前，民眾現在入住都還是可以使用；同一時間也向北市府申請復權，不過還不清楚何時會通過。

北市府觀傳局表示，晶華酒店原本確實是安心補助的旅宿，不過因為違反居家檢疫飯店等相關規定，因此取消補助資格，不過停權還需要行政作業流程，也就是請飯店陳述意見，8月21日發文至今，還沒有收到飯店回文。換句話說，晶華酒店目前還是安心旅宿。

觀傳局表示，一旦晶華酒店回文後，包括公文簽辦等程序，約需3至6個工作天；不過晶華酒店同時也有申請復權，這部分還會再送交通部觀光局認可，依照過去經驗，約需2至3個工作天。

據了解，雙方一來一往，約可能會有2至3個工作天的「空窗期」，不過由於日期未定，民眾若不幸在「空窗期」訂房，確實有可能會無法使用安心旅遊補助。