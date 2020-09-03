營養又環保! 金鐘主持人客家妹 喝鮮奶也要愛地球

「客家妹」陳明珠今年雙料入圍第55屆金鐘獎「類型音樂節目獎」及「類型音樂主持人獎」，身為環保大使的她，多年來都透過綠色消費愛地球，最近更透過支持全植物紙盒包裝的｢鮮奶｣，鼓勵更多民眾為具有環保理念的產品加油。

陳明珠用愛地球的義美鮮乳補充營養。 圖／聯合新聞網 提供

亞洲第一家採用全植物紙盒的鮮乳 減碳35%

陳明珠說鮮奶是她每天主要的營養來源之一，特別經常因為工作因素，飲食時間很不固定，更需注重每天的營養攝取，鮮奶就成為日常採買的重點。陳明珠說她購買鮮奶時，會特別重視包裝，因為主持行腳節目十年時間，用腳走過台灣許多土地，被台灣的好山好水所感動。她希望台灣最美的自然環境能永續維持，所以在消費上會特別注意具環保意涵的產品。

她注意到義美全植物紙盒包裝鮮乳，是亞洲第一家使用全植物紙盒包裝乳品，比石化原料同型紙盒，減少35%碳排放，使用後100%可回收再利用，盒身紙板來自FSC™驗證的負責任森林。如果消費又可以減少碳排放，那就是對地球環境最好的保護。

義美鮮乳是亞洲第一家使用全植物紙盒包裝乳品。 圖／聯合新聞網 提供

生質塑膠瓶蓋 更環保

最特殊的是，這款鮮乳瓶蓋是用甘蔗汁製成，100%可回收的生質塑膠，只要輕輕喀一聲就可扭開蓋，且打開後沒有封膜及拉環，減少垃圾量，消費者好開好用，飲用更方便。

義美全植物紙盒包裝鮮乳連瓶蓋都環保。 圖／聯合新聞網 提供

對人貼心對地球更貼心

其實陳明珠很早就是義美食品固定的支持者了，陳明珠說：｢家人都會說，你要買東西，就到義美買就對了｣，所以只要買了義美的商品，好像有家人的安心保證。」

同樣的產品，義美會思考如何能同時兼顧營養與環保。從鮮奶的源頭開始，義美採用100%台灣生乳製成，與台灣本地酪農合作，每一個合作的牧場均有獨立乳槽個別收乳。在製作過程中，採用H.T.S.T. 速溫殺菌(High-Temperature Short-time Pasteurization)保留更多營養，並透過國際認證實驗室嚴格把關。

在100%全植物紙盒包裝中，內層遮光紙板阻絕光線，維持牛乳品質，保留更多營養與風味。陳明珠表示，｢義美就是這樣子，產品不單是對我們人很貼心，這個商品還對地球很貼心｣。鮮奶的品牌，她選擇有品質且堅持做對的事的｢義美｣。最大的原因，就是義美愛地球的理念

陳明珠指出，全球暖化，台灣夏天高溫頻繁，許多消費者在消費上更重視綠色消費。如果消費的同時，能兼顧環境保護，就能身體力行愛台灣、愛地球。很開心義美可以堅持綠色消費的趨勢，也希望能有更多消費者共同響應愛地球的行列，讓下一代，下下一代，都持續在這個土地當中被滋養長大。