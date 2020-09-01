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澄清湖開園一甲子 免費入園擴及高市外籍人士

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台水公司董事長胡南澤說，澄清湖九曲橋是他最愛的景點，喜歡清晨來散步。記者徐白櫻／攝影
台水公司董事長胡南澤說，澄清湖九曲橋是他最愛的景點，喜歡清晨來散步。記者徐白櫻／攝影

高雄澄清湖是許多人童年的出遊景點，西元1960年開放至今剛好滿60年，自來水公司今天慶祝開園一甲子，系列活動延續至年底。台水公司表示，水公司與高市府簽訂行政契約，合力維修設備與管理，近年高雄市民免費入園，未來優惠將擴及擁有永久居留證且定居高雄的外籍人士，盼免費優惠延續至下個一甲子歲月。

澄清湖是曹公圳灌溉系統一部分，舊稱大貝湖，日治時期起儲水供應工業用水，具備戰略功能。台水公司指出，澄清湖風景區自民國49年9月1日起對外開放，直至今日剛好滿60年，不僅是高雄人的遊憩記憶，也是台水公司重要的水源地。

台水七區管理處今天上午在澄清湖舉辦慶祝會，台水公司董事長胡南澤率董事陳鴻益、高雄市府觀光局副局長邱俊龍、農會水利會工務組長蘇俊霖等人切蛋糕慶生，宣告9月至12月，園區陸續辦理創藝DIY、人文歷史講座與解說導覽活動，另在遊客服務中心與蔣公行館有攝影展。

董事長胡南澤表示，澄清湖處處是美景，每次南下出差必到九曲橋散步，高級淨水廠是由他一手催生，每次來到澄清湖心情舒暢，感謝高市府近年編列預算合力維護澄清湖設施，得以讓高雄市民免費入園。

董事陳鴻益則說，小學時到「大貝湖」遠足，當年興奮心情記憶猶新，美好回憶深藏50年不忘，母親遊歷世界多國，她認為最美的地方還是澄清湖。

澄清湖開園今天滿60年，9月至12月推出系列慶祝活動。記者徐白櫻／攝影
澄清湖開園今天滿60年，9月至12月推出系列慶祝活動。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖慶祝開園一甲子，今早由董事長胡南澤（右四）率眾人切蛋糕慶賀。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖慶祝開園一甲子，今早由董事長胡南澤（右四）率眾人切蛋糕慶賀。記者徐白櫻／攝影

澄清湖 高雄市

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