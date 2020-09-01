豬肉要標示 業者憂殃及池魚 消費者：不知還能相信誰？

食藥署公布含豬肉及豬可食部位原料的包裝食品，應在容器或外包裝以中文顯著標示該原料的「原產地（國）」，且規範以「屠宰地（國）」做為原產地的認定依據。餐廳業者反映，一旦開放美豬進口，即使業者有心要選用國產豬，「也很難保證美豬不會魚目混珠。」常逛夜市的李小姐直言，「非認證標示的產地來源，只能當作參考，可能只能相信老闆的『良心』了。」

衛福部食藥署公布「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定草案」及「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定草案」，擬強制要求食品業者，包含美食街、路邊攤小吃等，標示豬肉原產地，違規最高罰400萬元，新制最快在明年元旦上路。

經營餐廳及辦桌的高雄市餐飲職業工會榮譽理事長林茂林表示，政府要求標示豬肉產地當然有必要，接下來就看要如何落實，餐廳也怕遭受池魚之殃。像辦桌會用到豬腳、腳庫、里肌肉、絞肉等多部位，也只能信任上游供貨者的來源，並向消費著標示。

高雄市知名餐廳「庶民廚房」以滷豬腳、滷大腸等料理聞名，業者Susan說，為了維持料理品質，會繼續使用台灣溫體豬肉，不可能輕易換食材，也會考慮在店內櫃台貼出標示，告訴消費者「本店堅持使用台灣豬肉」，讓消費者安心。

消費者李小姐說，開放美豬就是開放了，除非選擇不吃豬肉，消費者是屬於比較弱勢的，可以選擇，但無力辨別來源，所以除了政府加強查緝外，夜市攤販、市場、小吃攤老闆的信譽就變得很重要。「不然也不知道還可以相信誰了！」