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影／驚！小一學童心臟破3個洞 心導管成功封堵開心上學

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師郭業文（左）說明，廖姓學童（中）因心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後，如今可以開心開學。記者趙容萱／攝影
醫師郭業文（左）說明，廖姓學童（中）因心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後，如今可以開心開學。記者趙容萱／攝影

台中市廖姓男童上國小後，出現會喘、胸悶現象，家長以為好動又吃冰導致不以為意，直到接受台中市小學一年級學童心電圖篩檢後，發現心房中膈有三個破洞，在今年四月接受心導管手術，置入二顆已通過健保給付的心房中膈缺損關閉器後獲改善，如今可以開心開學，從事他最愛的踢足球、打籃球了。

中山醫學大學附設醫院兒童心臟科主任郭業文說，廖姓學童經小一學童心電圖篩檢因訊號異常，進一步就診接受心臟超音波檢查，心房中膈缺損合併三個破損，開始有肺高壓，明顯三尖辦逆流及右心擴大，並有肺靜脈回流異常。

郭業文指出，學童家長從一開始難以置信到接受，讓學童接受心導管手術，從鼠蹊部股靜脈，先後各放置了一小一大關閉器，左盘面最大總直徑達6.9公分，成功封住3個破洞，隔天出院，經追蹤易喘、胸悶獲緩解，三尖辦逆流、右心擴大也獲改善。

郭業文說，先天性心臟房的發生率為千分之8，約10%為心房中膈缺損；心房中膈缺損中，約10%為多孔型房中膈缺損。心房中膈缺損較好發於女性病患，女與男比例約3:1，目前心房中膈缺損可用心導管放置關閉器進行封堵，免除病患接受傳統手術等許多不必要的痛苦。

郭業文指出，這次為廖姓學童使用的兩個較新式的關閉器，根據廠商提供資料顯示，是7歲國小病患中所使用最大的關閉器，而且還裝置了兩個關閉器，大小總和也是在同年齡病患中最大的。

醫師郭業文說，廖姓學童經接受心臟超音波檢查後，發現心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後獲改善。記者趙容萱／攝影
醫師郭業文說，廖姓學童經接受心臟超音波檢查後，發現心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後獲改善。記者趙容萱／攝影
醫師郭業文（左）說明，廖姓學童（中）因心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後，如今可以開心開學。記者趙容萱／攝影
醫師郭業文（左）說明，廖姓學童（中）因心房中膈缺損破三個洞，經心導管手術置入二顆關閉器後，如今可以開心開學。記者趙容萱／攝影

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